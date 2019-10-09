В ДНР заявили о срыве Киевом плана-графика по разведению сил

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Представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) заявило о срыве украинской стороной плана-графика по разведению сил.
В ДНР заявили о срыве Киевом плана-графика по разведению сил
  • РИА Новости

«Вооружённые силы Украины сорвали утверждённый контактной группой план-график по возобновлённому разведению сил на участке в районе населённого пункта Петровское», — говорится в сообщении на сайте представительства ДНР в СЦКК.

Отмечается, что украинская сторона не направила в адрес СММ ОБСЕ уведомление о готовности к разведению сил и средств.

«Завтра будет предпринята вторая попытка возобновления отвода», — указано в тексте.

Ранее руководитель представительства самопровозглашённой ЛНР в СЦКК Михаил Филипоненко, заявил, что украинская армия сорвала отвод сил в районе Золотого.

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