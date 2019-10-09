В ДНР заявили о срыве Киевом плана-графика по разведению сил
- РИА Новости
«Вооружённые силы Украины сорвали утверждённый контактной группой план-график по возобновлённому разведению сил на участке в районе населённого пункта Петровское», — говорится в сообщении на сайте представительства ДНР в СЦКК.
Отмечается, что украинская сторона не направила в адрес СММ ОБСЕ уведомление о готовности к разведению сил и средств.
«Завтра будет предпринята вторая попытка возобновления отвода», — указано в тексте.
Ранее руководитель представительства самопровозглашённой ЛНР в СЦКК Михаил Филипоненко, заявил, что украинская армия сорвала отвод сил в районе Золотого.