В ДНР сообщили об обстреле ВСУ участка планируемого отвода сил

Представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило об обстреле участка около населённого пункта Петровское, где 9 октября планируется отвод сил.

«С украинской стороны зафиксирован обстрел из стрелкового оружия по нашему направлению,что является нарушением режима прекращения огня», — приводит Донецкое агентство новостей сообщение.

Ранее ВСУ заявили о переносе разведения сил в Золотом с 7 на 9 октября.

7 октября в ДНР отметили, что украинские власти саботируют разведение сил в Донбассе.

Как указывалось, все подразделения Народной милиции республики продолжают подготовку к разведению сил в районе Петровского.

2 октября Минобороны Украины сообщило, что ВС страны технически готовы к разведению сил в населённых пунктах Петровское и Золотое в Донбассе.