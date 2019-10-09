В ДНР сообщили об обстреле ВСУ участка планируемого отвода сил
- РИА Новости
«С украинской стороны зафиксирован обстрел из стрелкового оружия по нашему направлению,что является нарушением режима прекращения огня», — приводит Донецкое агентство новостей сообщение.
Ранее ВСУ заявили о переносе разведения сил в Золотом с 7 на 9 октября.
7 октября в ДНР отметили, что украинские власти саботируют разведение сил в Донбассе.
Как указывалось, все подразделения Народной милиции республики продолжают подготовку к разведению сил в районе Петровского.
2 октября Минобороны Украины сообщило, что ВС страны технически готовы к разведению сил в населённых пунктах Петровское и Золотое в Донбассе.