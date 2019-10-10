Киев и Донецк вновь попытаются отвести силы в Донбассе 11 октября

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Представители Киева и Донецка 11 октября предпримут новую попытку разведения сил и средств на участке «Петровское — Богдановка». Об этом информирует Донецкое агентство новостей.
Киев и Донецк вновь попытаются отвести силы в Донбассе 11 октября
  • РИА Новости

По данным агентства, в течение 10 октября Донецк три раза запускал белую ракету в качестве сигнала о готовности начать процедуру устранения нарушений на участке разведения.

При этом необходимого ответа от украинских вооружённых сил не поступило.

«Новая попытка начать устранение анонсирована на 11 октября», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что представители самопровозглашённой Донецкой народной республики и ОБСЕ покидают Петровское.

Ранее в ДНР запустили сигнальную ракету в знак готовности к отводу сил.

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