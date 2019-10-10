В ДНР запустили сигнальную ракету в знак готовности к отводу сил

Военнослужащие Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики запустили сигнальную ракету в селе Петровское, чтобы сообщить украинской стороне о своей готовности к отводу сил.

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

Отмечается, что за последние двое суток это вторая попытка начать процесс устранения нарушений на участке разведения сил и средств в районе села Петровское под Донецком, как того требует согласованный контактной группой план-график. Первая такая попытка была провалена украинской стороной 9 октября.

По данным агентства, предполагается, что после запуска представителями ДНР белой ракеты зеркальные действия предпримет Киев. Только после этого стороны выпустят в небо сигнальные ракеты зелёного цвета в ознаменование начала процесса.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) заявило о срыве украинской стороной плана-графика по разведению сил. Аналогичное заявление сделала и самопровозглашённая Луганская народная республика.

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