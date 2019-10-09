«Саботаж поручений «нормандской четвёрки»: ДНР и ЛНР обвинили Украину в срыве разведения войск в Донбассе

Представители ДНР и ЛНР заявили, что Украина сорвала процесс разведения сил и средств на линии соприкосновения в Петровском и Золотом. При этом ранее в Киеве сообщили, что не станут отводить войска, поскольку с момента последнего нарушения режима прекращения огня прошло менее недели. Между тем националисты призывают своих сторонников прибыть в Донбасс, чтобы не допустить разведения сил.

В среду, 9 октября, в 12:00 представители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик запустили белые сигнальные ракеты, оповещающие о готовности к началу разведения сил в районе населённых пунктов Золотое и Петровское. Для наблюдения за процессом прибыли сотрудники специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в частности, замглавы СММ ОБСЕ Марк Этерингтон.

Напомним, 1 октября участники контактной группы в Минске по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины согласовали формулу Штайнмайера, регламентирующую порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса и проведения там выборов. Тогда же представители ДНР, ЛНР и Киева договорились о разведении сил на отдельных участках линии соприкосновения.

Однако украинская сторона не стала сигнализировать о готовности отвести войска.

«Несмотря на подтверждённые в Минске обязательства, Украина сорвала сегодня возобновление разведения сил и средств на участке в Золотом», — заявил министр иностранных дел ЛНР, уполномоченный представитель республики на минских переговорах Владислав Дейнего.

По его словам, Киев рано или поздно будет вынужден подчиниться требованиям Минских соглашений и выполнить прямые поручения стран нормандского формата и контактной группы.

«Но, к сожалению, на сегодняшний момент Киев саботировал выполнение этих поручений, тем самым в том числе поставив под угрозу возможный саммит нормандского формата», — добавил дипломат.

При этом представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) сообщило, что предпримет вторую попытку возобновления разведения сил в четверг, 10 октября.

«Вооружённые формирования Украины сорвали утверждённый контактной группой план-график по возобновлению разведения сил и средств на участке в районе Петровского», — говорится в сообщении.

Наблюдатели ОБСЕ в селе Петровское в Донецкой области

РИА Новости

© Сергей Аверин

Ещё 7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев отказывается от запланированного процесса развода сил из-за того, что с момента последнего нарушения режима тишины прошло менее недели. Подчеркнём, что в Луганске и Донецке соблюдение перемирия назвали необязательным условием.

Позднее глава украинского внешнеполитического ведомства рассказал о трёх вариантах развития ситуации в Донбассе: продолжение процесса в Минске, затягивание урегулирования и отказ от претензий на эту часть страны со стороны Киева.

Давление радикалов

Стоит отметить, что активное противодействие процессу разведения войск оказывают представители националистических и радикальных организаций Украины. На протяжении последней недели в Киеве и других украинских городах проходили акции протеста, участники которых обвиняли президента Владимира Зеленского в «капитуляции». Кроме того, 7 октября уйти с линии фронта отказались бойцы так называемого добровольческого полка «Азов».

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В среду, 9 октября, в село Золотое направились члены партии «Национальный корпус». Их цель — препятствовать осуществлению разведения сил и создать собственный КПП.

«Прошу каждого ветерана, каждого украинца, которые имеют такую возможность, ехать сюда, в Золотое, ориентироваться на штаб, протестовать здесь. Не давать выводить войска ВСУ именно здесь. Показать свою позицию. Если здесь будет несколько тысяч украинцев, они не осмелятся на то, чтобы 9 октября разводить войска. Выиграем 9-го — выиграем битву», — говорилось в обращении лидера националистической партии Андрея Билецкого.

Как сообщает интернет-издание «СТРАНА.UA», изначально представители правоохранительных органов Украины не пропускали радикалов через пропускной пункт, даже начались столкновения, в ходе которых полицейские сделали предупредительные выстрелы в воздух. Однако спустя примерно час националисты прорвались через блокпост.

Наряду с этим министр обороны Украины Андрей Загороднюк выразил мнение, что формула Штайнмайера стала «медийным продуктом», хотя на самом деле является «алгоритмом действий», который якобы может работать только при соблюдении интересов Украины. В свою очередь, политический директор украинского МИД Алексей Макеев отметил, что формула Штайнмайера лишь часть общего процесса и не должна рассматриваться отдельно от других важных элементов процесса урегулирования «российского-украинского вооружённого конфликта».

Между тем начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак в интервью изданию «Телеком» заявил: «Боевые действия в Донбассе должны быть завершены исключительно при условии освобождения всех украинских заложников и пленных, полного взятия под контроль Украины оккупированных в настоящее время территорий и соответствующих участков государственной границы с Российской Федерацией».

Украинские националисты на КПП в Донбассе

«Нет альтернативы Минским соглашениям»

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, разведение сил способствовало бы запуску процесса имплементации минских договорённостей.

«В данном случае главное — выполнение Минских соглашений. Это позволит Украине решить внутриукраинский конфликт и справиться с этой внутриукраинской проблемой. А те страны, которые поставили подписи под этим документом — Россия, Германия и Франция, — призваны Украине в этом помочь», — заявил Песков.

Между тем он не стал связывать процесс отвода вооружений с линии фронта в Донбассе с возможностью проведения саммита лидеров стран «нормандской четвёрки».

«Это решение президентов, в том числе, разумеется, и президента России», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди подчеркнул, что никакой альтернативы Минским соглашениям нет.

«И мы очень рассчитываем, что новое правительство Украины будет из этого исходить и что будет обеспечена последовательность действий, которые должны вписываться в заявленную президентом Зеленским логику выполнения этого важнейшего документа», — отметил глава МИД РФ.

По словам заместителя министра иностранных дел России Андрей Руденко, в настоящее время тяжело рассуждать о возможности созыва саммита в нормандском формате в связи с тем, что произошёл срыв процедуры развода сил в Золотом и Петровском.

«Мы слышим определённые заявления из Киева, в том числе со стороны так называемых добровольческих батальонов, о том, что они заменят якобы украинские части на тех территориях, откуда они должны быть выведены. Это очень неконструктивная линия, которая фактически подрывает то, о чём говорили и под чем подписывались представители Украины в нормандском формате и в контактной группе», — цитирует Руденко РИА Новости.

«Саботаж продолжится»

Как считает политолог Юрий Светов, президент Украины Владимир Зеленский должен пресечь действия националистов и других противников разведения сил.

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«Зеленскому надо расставить людей, которые будут разделять его позицию, понять рычаги влияния на сторонние силы и набраться мужества для противостояния новым «майданщикам». Пока он набирается политического опыта, но время идёт. С ним были связаны огромные надежды украинского народа», — заявил собеседник RT.

В свою очередь, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров отметил, что высокопоставленные представители ВСУ действуют вяло и неактивно, учитывая фактически саботаж со стороны командиров подразделений, которые находились на боевых позициях.

«Наблюдается неподчинение военнослужащих своему верховному главнокомандующему, представители националистических батальонов отказываются уходить со своих позиций. Пропаганда, которая ведётся со стороны националистов, даёт о себе знать. Я думаю, что такой саботаж решения о разводе войск будет продолжаться именно потому, что нет единого представления у Киева, что же на самом деле происходит, какие будут дальнейшие действия», — пояснил эксперт в беседе с RT.