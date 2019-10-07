«Порошенко хочет вернуться в политику»: протестующие против формулы Штайнмайера вышли на Майдан

Тысячи людей собрались в центре Киева, чтобы выразить протест против подписания властями страны формулы Штайнмайера. Этот документ определяет механизм введения закона об особом статусе Донбасса. Аналогичные митинги прошли более чем в 20 городах страны. По мнению экспертов и источников в украинских политических кругах, организаторами этих акций являются в том числе Пётр Порошенко и его партия «Европейская справедливость». Таким образом, считают аналитики, экс-президент Украины намерен поправить свой политический рейтинг. Вместе с тем политологи подчёркивают, что никаких предпосылок для нового «майдана» на Украине нет.

Несколько тысяч человек собрались на киевской площади Независимости, чтобы выразить свой протест против принятия нового закона об особом статусе Донбасса на основе формулы Штайнмайера. Мероприятие проходило под лозунгом «Остановим капитуляцию!», сообщает Интерфакс-Украина.

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Основным организатором митинга эксперты называют партию «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Митингующие требовали отказаться от реализации формулы Штайнмайера, не предоставлять регионам Донбасса особый статус и не отводить войска ВСУ от линии разграничения.

После выступлений протестующие зажгли фаеры и двинулись к зданию офиса президента.

Аналогичные акции прошли более чем в 20 городах Украины, в том числе Одессе, Львове, Харькове, Херсоне, Мариуполе и Днепре.

Источник RT в офисе президента Украины утверждает, что за участие в митингах люди могли получать деньги.

«Людям платят по 100—150 гривен в час, поэтому они готовы стоять в центре Киева даже на таком холоде. А тот факт, что на акцию лично пришёл Порошенко с женой, не вызывает никаких сомнений в том, кому это всё выгодно. Могу сказать, что пока вероятность повторения сценария 2014 года крайне низкая», — рассказал собеседник RT.

С такой оценкой согласен и директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

«Партия «Европейская солидарность» является одной из движущих сил этих протестов», — сказал он в беседе с RT.

При этом Денисов подчеркнул, что на Украине «сейчас мало кто реально понимает, что из себя представляет закон об особом статусе Донбасса», поэтому прошедшие митинги являются, по его мнению, не более чем политической игрой, за которой нет масштабных планов по дестабилизации обстановки в стране.

«Опасная ситуация»

Формула Штайнмайера, названная так по имени её автора — экс-главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, определяет очерёдность введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев согласовал этот документ, который станет частью нового закона об особом статусе Донбасса. Предполагается, что законопроект вступит в силу на временной основе в 20:00 по местному времени в день внеочередных выборов в органы местного самоуправления в регионе. Затем, после того как ОБСЕ подтвердит легитимность голосования, режим особого статуса станет постоянным.

Данные известия были крайне негативно восприняты украинскими националистами и оппозицией. В партии Порошенко «Европейская солидарность» её назвали «формулой Путина» и потребовали немедленного созыва Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) для обсуждения последствий её подписания. Сам экс-президент Украины заявил, что этот механизм «придуман в Кремле» и «защищает российские интересы».

С 1 октября украинские националисты начали проводить в Киеве акции протеста, преимущественно у офиса президента Украины. По сообщениям местных СМИ, на некоторых из них был замечен и Порошенко. К критике формулы Штайнмайера присоединились и другие политические деятели, например лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, а также глава партии «Голос» Святослав Вакарчук.

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Источник RT в партии «Европейская солидарность» полагает, что Пётр Порошенко, будучи опытным политиком, с помощью этих протестов сможет серьёзно повысить свой политический рейтинг, обернув ситуацию в свою пользу. В этом ему могут помочь представители украинской элиты, отношения с которыми Зеленский успел испортить.

«Зеленский успел поссориться с многими влиятельными людьми на Украине, и они с удовольствием поддержат любые оппозиционные выступления. Ситуация опасная. Любые неосторожные действия со стороны Зеленского могут привести к более масштабным акциям», — пояснил собеседник RT.

Источник RT в партии «Батькивщина», в свою очередь, добавил, что на активные действия Порошенко толкают и уголовные дела, возбуждённые против него нынешними властями.

«Против бывшего президента Украины возбуждают уголовные дела, поэтому его окружение не даст покоя Зеленскому», — отметил он.

При этом Денисов напомнил, что формула Штайнмайера и закон об особом статусе Донбасса были сформулированы, когда страной руководил Порошенко. По его словам, экс-президент использует этот вопрос и подогревает протестные настроения, чтобы создать видимость политической борьбы и продемонстрировать свою оппозиционность.

«Партию «Европейская солидарность» всегда воспринимают как оппозицию, соответственно, она вынуждена играть эту роль, — отметил Денисов. — Порошенко занимается политикой в своей нише, суть которой сводится к обвинениям России в агрессии, поэтому все его интервью, заявления находятся в этой конфронтационной области. Это ни на что сейчас не может повлиять, даже на рейтинг Зеленского».

При этом политолог подчеркнул, что никаких предпосылок для масштабных выступлений против Зеленского на Украине сейчас нет.

«В настоящий момент нет никаких предпосылок думать о том, что это может привести к очередному «майдану» или жёсткому противостоянию», — отметил он.

Политический реванш

Столкнувшись с критикой в свой адрес, Зеленский 3 октября заявил, что при разработке нового закона об особом статусе Донбасса будет учитываться общественное мнение. Некоторые политики и СМИ восприняли это заявление как предложение провести референдум, однако в партии президента «Слуга народа» эти слухи быстро опровергли. Глава государства также пообещал, что при урегулировании ситуации на юго-востоке страны власти не станут переходить «красные линии». Он заверил украинских граждан, что «никакой капитуляции, никакой сдачи национальных интересов» не произойдёт.

Пётр Порошенко на акции протеста в Киеве

Reuters

© Valentyn Ogirenko

«Никаких «договорняков» и глобальных шагов без согласия народа Украины. Только возвращение людей и наших территорий, возвращение пленных и возвращение мира», — приводит его слова Интерфакс-Украина.

Он также заявил, что уважает право оппозиции проводить акции протеста, однако призвал граждан страны не поддаваться манипулированию и провокациям.

«Я уважаю конституционное право каждого гражданина Украины на протест. Я слышу вас, и поверьте, я никогда не сдам Украину. В то же время я очень прошу всех взвешенно и спокойно подойти к ситуации и не поддаваться на манипуляции и провокации некоторых лиц», — заявил он в видеообращении, которое опубликовал телеканал «112 Украина».

Зеленский оказался в непростом положении, поскольку ему необходимо выполнять предвыборные обещания о достижении мира в стране, но шаги в этом направлении неизбежно связаны с компромиссами, против которых выступают радикалы. Такую точку зрения озвучил источник RT в партии «Батькивщина».

«С одной стороны, он не хочет массовых акций протеста на улицах украинских городов, а с другой — закончить войну на востоке страны без компромиссов невозможно. Я не знаю, как президент уговорит население пойти на уступки. Тем более что каждый его шаг критикуется оппонентами и Порошенко лично», — отметил собеседник RT.

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко выразил мнение, что Порошенко сейчас рассчитывает взять политический реванш, поскольку в 2020 году должны состояться местные выборы.

«Он надеется, что из этой ситуации для себя получит максимум возможностей, чтобы в итоге его партия смогла в некоторых областях взять большинство, а его политики заняли посты мэров. Порошенко хочет вернуться в политику, чтобы какие-то области Украины перешли под его контроль. Но нового «майдана» из этих протестов не получится, потому что сегодня нет для этого предпосылок», — заключил эксперт.