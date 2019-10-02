«Реакция в Киеве насторожила»: в России прокомментировали согласование Украиной формулы Штайнмайера

В Кремле приветствовали согласование Украиной формулы Штайнмайера. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров выразил обеспокоенность реакцией украинской оппозиции и радикалов на этот шаг Киева. Противники Владимира Зеленского обвинили его в «предательстве» и «капитуляции» и организовали протестные акции у офиса президента республики. В Верховной раде при этом заявили, что формально украинская сторона не подписывала документ, а лишь одобрила его текст.

В Кремле приветствовали согласование Украиной формулы Штайнмайера.

«Само подтверждение формулы Штайнмайера, которая, кстати говоря, была принята всеми участниками «нормандской четвёрки», включая Украину, уже фактически несколько лет назад, является фактом позитивным и, безусловно, является важным шагом на пути реализации тех договорённостей, которые были достигнуты ранее», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков выразил надежду, что процесс реализации минских договорённостей продолжится, так как это единственная возможность урегулировать конфликт на юго-востоке Украины. Ясность вокруг вопроса о проведении саммита в нормандском формате (Россия, Украина, Франция, Германия) появится в ближайшее время, добавил он.

Прокомментировал согласование формулы и глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналиста в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Вчера в Минске все участники контактной группы, включая Донецк и Луганск, подписали формулу Штайнмайера, правда, сделали это на раздельных листах. Очевидно, кто-то считает ниже своего достоинства ставить свою подпись рядом с подписями других участников, хотя под минскими договорённостями все подписи стоят на одном листе», — подчеркнул Лавров.

При этом министр обратил внимание на действия украинской оппозиции. Так, бывший президент страны и глава партии «Европейская справедливость» Пётр Порошенко, председатель «Батькивщины» Юлия Тимошенко и лидер «Голоса» Святослав Вакарчук сделали заявления о том, что подписание формулы «угрожает безопасности» Украины.

«Последовавшая реакция в Киеве меня, конечно, насторожила. Требования Порошенко, партии Юлии Тимошенко, не говоря уже о Вакарчуке и других радикальных политических силах: «Объясните, почему вы предаёте украинский народ». Эта формула известна уже скоро как четыре года», — напомнил Лавров.

Напомним, в среду радикалы вышли на стихийный протест в Киеве. В руках у националистов были плакаты с лозунгами «Нет капитуляции!».

По мнению замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, радикалы малочисленны и не пользуются большой поддержкой у населения, уже проголосовавшего на выборах за Зеленского, а не за президента войны Порошенко. Однако эксперт обратил внимание, что оппозиция в информационной среде возобладает.

«Политики, оппонирующие Зеленскому (Порошенко и его союзники), располагают достаточно серьёзными информационными ресурсами. Естественно, они могут и будут стремиться использовать подписание формулы Штайнмайера и последующие шаги украинской власти в рамках кампании, в которой будут обвинять украинскую власть в сдаче позиций», — подчеркнул он в беседе с RT.

В свою очередь, политолог, экономист Александр Дудчак отметил, что администрация Зеленского может использовать радикалов в своих целях.

«У нынешней власти есть все возможности завершить эти выступления, лишить их финансирования или повлиять на тех, кто их спонсирует. Но их тоже держат в резерве, чтобы в случае чего можно было бы изобразить, что есть несогласные, использовать их для имитации общественного мнения и давления на власть», — заключил эксперт в интервью RT.

Президент Украины Владимир Зеленский

Reuters

© Valentyn Ogirenko

«Нет ни текста, ни даже концепции»

Напомним, формула предусматривает порядок предоставления особого статуса Донбассу и проведения там местных выборов. Изначально соответствующая идея была предложена в 2015 году занимавшим тогда пост главы МИД ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Согласно этому механизму предполагается, что Донбасс получит особый статус на время внеочередных выборов, которые должны быть проведены в соответствии с украинским законодательством. Если БДИПЧ ОБСЕ признает это голосование честным и легитимным, то новый статус региона продолжит действовать на постоянной основе.

Несмотря на то что формула Штайнмайера была предложена четыре года назад, Украина одобрила её условия только во вторник, 1 октября.

«Мы ответили на письмо господина Сайдика (спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик. — RT), что мы согласовываем текст формулы Штайнмайера. Формула Штайнмайера должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе, которого ещё нет», — сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что соответствующий законодательный акт будет принят до конца этого года после обсуждения с общественностью. При этом формулировка документа, по словам Зеленского, не даст говорить о «капитуляции» Украины.

Ответ на письмо Сайдика, подписанный представителем Украины в трёхсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонидом Кучмой, опубликовала в своём Facebook пресс-секретарь бывшего президента Дарья Олифер.

Однако сейчас у пропрезидентской партии «Слуга народа» нет не только текста, но и концепции нового закона, рассказал представляющий эту политическую силу депутат Давид Арахамия.

«Сейчас нет ни текста, ни даже концепции нового закона», — признал он в эфире телеканала «112 Украина».

«Должны быть согласованы с нами»

Сергей Лавров ранее напомнил, что, согласно минским договорённостям, Украина должна не просто провести «децентрализацию для всех регионов», но согласовать то, что относится к самопровозглашённым Донецкой и Луганской республикам, с их руководством.

«Эта часть Донбасса обязана быть услышана. Не просто услышана — её позиция должна быть учтена», — подчеркнул министр.

Глава ДНР Денис Пушилин и лидер ЛНР Леонид Пасечник, в свою очередь, в совместном заявлении выразили мнение, что формула Штайнмайера гарантирует предоставление территориям, на которых расположены республики Донбасса, особого статуса и, следовательно, права на «самостоятельное определение своей судьбы».

Пушилин и Пасечник также призвали президента Украины Владимира Зеленского «не диктовать условия».

«Любые изменения закона об особом статусе должны быть согласованы с нами. В противном случае мы будем считать их прямым и грубым нарушением Минских соглашений и они для нас будут юридически ничтожны», — говорится в совместном заявлении лидеров.

Как объяснили главы ДНР и ЛНР, в текущем законе, принятом при президенте Порошенко, есть «неприемлемые оговорки», которые надо убрать, и положения, «которые менять ни в коем случае нельзя».

Пушилин и Пасечник предостерегли Зеленского от «опрометчивых действий», призвав его к диалогу вместо «необдуманных и бессмысленных односторонних заявлений».

Схожего мнения придерживается председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. В своём Twitter он отметил, что Киев может не отправить новый закон на одобрение нормандской четвёрки, пытаясь таким образом уйти от своих обязательств в рамках формулы Штайнмайера.

«Зеленский пытается теперь её дезавуировать, действуя в духе Порошенко. Он хочет принять «новый закон об особом статусе». Но ни Донбасс, ни Россия его не признают. Любые изменения должны быть согласованы в контактной группе и в нормандской четвёрке», — написал Пушков.

Подписав «формулу Штайнмайера», Зеленский пытается теперь ее дезавуировать, действуя в духе Порошенко. Он хочет принять «новый закон об особом статусе». Но ни Донбасс, ни Россия его не признают. Любые изменения должны быть согласованы в контактной группе и в «нормандской 4-ке». — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 2, 2019

Тем не менее сам факт согласия на формулу Штайнмайера — большое достижение в урегулировании конфликта на востоке Украины, считает замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Это серьёзный шаг вперёд, свидетельство того, что единственным тормозом на пути наступления мира является позиция Киева. Но за данной декларацией должны следовать реальные шаги», — сказал он RT.

«Начали придумывать пути для отступления»

Согласование Киевом формулы Штайнмайера приветствовали международные посредники. Так, глава МИД Германии Хайко Маас назвал такой шаг «долгожданным прогрессом», отметив, что это делает возможным саммит в нормандском формате.

Схожей точки зрения придерживаются и в российском Министерстве иностранных дел.

«Позитивно оцениваем согласование контактной группой механизма введения особого статуса Донбасса и разведения сил и средств в указанных районах. Надеемся, это создаст соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации минских договорённостей», — написала в Facebook официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Однако стоит отметить, что юридически формула не была подписана украинской стороной. Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, депутат «Слуги народа» Богдан Яременко пояснил, что достигнуты договорённости, которые в дальнейшем будут реализовываться при помощи соответствующих законов.

«Всё остальное — предмет для переговоров, результаты которых будут воплощаться в жизнь не изменениями Конституции, а законами Украины, которые принимает Верховная рада», — написал Яременко в Facebook.

Глава политсовета второй по числу депутатов партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в ответ на это напомнил о необходимости обсуждать подобные изменения с ДНР и ЛНР.

«Он сказал, что закон о выборах будет приниматься Верховной радой в соответствии с Конституцией. В этой части он абсолютно прав. Но он забыл сказать, что, согласно минским договорённостям, условия проведения выборов, модальности выборов согласовываются с представителями Донецка и Луганска», — отметил Медведчук.

Изменения, которые должны быть внесены в Конституцию Украины, предусмотрены Минскими соглашениями, заявил, в свою очередь, политолог и экономист Александр Дудчак. По его мнению, слова Яременко можно расценивать как поиск путей отступления.

«Они начали уже придумывать пути отступления. — сказал Дудчак RT. — Зеленский хочет провести сначала встречу в нормандском формате. Что она ему даст, и как он будет смотреть в глаза Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону (лидерам Германии Франции. — RT) — другой вопрос. Но согласование формулы Штайнмайера было одним из условий проведения встречи в нормандском формате. Вероятно, поэтому они говорят, что, с одной стороны, «мы — да, согласны», с другой — «мы не подписывали». Попытки юлить — это в духе украинской власти».

Сергей Лавров ранее констатировал, что на Украине осуществляется попытка ревизии Минских соглашений и выразил надежду, что Владимир Зеленский этому воспрепятствует.