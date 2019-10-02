В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать им условия

Лидеры самопровоглашённых Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин, комментируя согласование в Минске формулы Штайнмайера, призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия и согласовывать с ЛНР и ДНР закон об особом статусе Донбасса.

Об этом говорится в совместном заявлении двух лидеров, которое опубликовало издание Донецкое агентство новостей.

«Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель», — указали они.

По их словам, Зеленскому не стоит «диктовать условия», когда он говорит о выборах в Донбассе.

«Он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит», — добавляется в сообщении.

1 октября полпред России на переговорах в Минске Борис Грызлов заявил, что все участники контактной группы согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.

При этом в ДНР отмечали, что участники переговоров «подписали данный текст».

Позднее Зеленский заявил, что в дальнейшем будет разработан закон об особом статусе Донбасса, в который включат формулу.

Подробнее — в материале RT.