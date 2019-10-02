В Раде опровергли подписание формулы Штайнмайера

На переговорах в Минске 1 октября не подписывали формулу Штайнмайера. Представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо о том, то Украину устраивают формулировки, согласованные советниками лидеров «нормандской четвёрки».

Об этом на своей странице в Facebook написал глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, депутат «Слуги народа» Богдан Яременко.

«Нюансы — вчера никто ничего не подписывал… Кучма письменно сообщил представителю ОБСЕ Сайдику о том, что Украину устраивают формулировки, согласованные советниками глав государств нормандского формата в Минске 1 сентября», — написал парламентарий.

По его словам, содержание формулировки неоднократно объясняли в Киеве: говорится о порядке применения решений «об особенностях…» до местных выборов в Донбассе на временной основе и на постоянной после.

«Всё остальное — предмет для переговоров, результаты которых будут воплощаться в жизнь не изменениями в Конституцию, а законами Украины, которые принимает Верховная рада», — подчеркнул Яременко.

1 октября полпред России на переговорах в Минске Борис Грызлов заявил, что все участники контактной группы согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.

При этом в самопровозглашённой ДНР отмечали, что участники переговоров «подписали данный текст».

Позднее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в дальнейшем будет разработан закон об особом статусе Донбасса, в который включат формулу. По его словам, документ будет разработан парламентом в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом.

«В этом законе не будет пересечена ни одна красная линия. Именно поэтому не будет никакой капитуляции», — сказал он на брифинге.

Подробнее — в материале RT.