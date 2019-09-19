«Трезво оценила происходящее»: президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины

В Европе устали от Украины, так как не видят разрешения экономических проблем и ситуации с коррупцией. Об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд. По мнению опрошенных RT экспертов, в Европе изначально понимали, что солидарность с Киевом и введение антироссийских санкций станут невыгодными для Брюсселя. При этом запланированные на Украине реформы были провалены, подчёркивают политологи.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что в Европе устали от Украины, так как не видят прогресса в проблемных сферах.

«И причина усталости — в том, что мы много лет даём те же советы и не видим, чтобы Украина становилась менее коррумпированной, экономика — менее олигархической и так далее», — сказала Кальюлайд в интервью изданию «Европейская правда».

Кроме того, по её словам, в Эстонии осознают, что даже если Украина сможет продвинуться в борьбе с коррупцией, часть стран ЕС всё равно «поступится интересами Киева ради экономических отношений с Москвой».

При этом Керсти Кальюлайд заверила, что безвизовый режим с Украиной не будет отменён, несмотря на заявления главы МВД Эстонии, лидера Консервативной народной партии (EKRE) Марта Хельме. Ранее он выразил недовольство тем, что трудовые мигранты из Украины «отбирают работу» у эстонцев, снижая расценки на работу. Он также распорядился выяснить, можно ли отменить безвизовый режим для украинцев, чтобы не позволить им бесконтрольно въезжать в страну.

По данным МВД Эстонии, около 80% иностранцев, получивших разрешение на краткосрочную работу в республике в 2019 году, — это украинцы. Кроме того, около 64% из 10 тыс. нелегалов в Эстонии также являются гражданами Украины. Такое мнение высказали в Союзе работодателей Эстонии.

«Но в то же время мы должны говорить откровенно: многие украинцы приезжают в Эстонию с временными разрешениями на работу, и нам, конечно же, надо думать и о том, как гарантировать права и возможности для таких украинцев, которые, подчеркну, живут у нас временно. Поскольку право на постоянное проживание в Эстонии получить очень непросто», — сказала Кальюлайд.

«Показательные мотивы»

По словам председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, Кальюлайд «трезво оценила происходящее на Украине».

«Во Франции, Италии, Австрии и др. исключают возможность включения Украины в ЕС. И вот уже в Таллине заявляют об усталости от Украины. Показательные мотивы», — написал сенатор в Twitter.

Президент Эстонии трезво оценила происходящее на Украине, сообщив об усталости Европы от отсутствия прогресса в этой стране. Во Франции, Италии, Австрии и др. исключают возможность включения Украины в ЕС. И вот уже в Таллине заявляют об усталости от Украины. Показательные мотивы. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 19, 2019

Похожую оценку словам главы эстонского государства дал политолог Иван Мезюхо, назвав их в беседе с RT «симптоматичными». По его словам, появление подобного мнения по Украине означает, что «Киев теряет своих (сторонников. — RT) в вопросе интеграции».

«Безусловно, ЕС недоволен уровнем коррупции и правового беспредела на Украине. ЕС систематически выделяет Украине деньги по различным программам и грантам на реформы. Фактически, за пять лет после госпереворота 2014 года реформы на Украине были провалены», — констатирует Мезюхо.

Напомним, в начале сентября 2019 года исследовательский центр «Европейский совет по международным отношениям» дал рекомендации Евросоюзу, как помочь Украине реформировать судебную систему, правоохранительные органы и спецслужбы. Брюсселю рекомендуется оказать влияние на Киев, чтобы заставить его довести преобразования до конца.

Политолог уверен, что Кальюлайд выразила не только мнение Эстонии, но и всего европейского сообщества, которое устало от «популизма украинских властей».

«Невыгодная солидарность»

Недовольство Украиной появилось в тот момент, когда в Киеве заговорили о евроинтеграции, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Думаю, Европа устала от Украины ещё в 2013-2014 году. Всё, что происходило потом, происходило через ломку... Очевидно, что эта солидарность с самого начала была искусственной и Европе невыгодной», — подчеркнул он.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкой газете Welt заявил, что западным партнёрам Киева трудно поддерживать санкции против России.

«Западные санкции неидеальны, и нашим западным партнёрам всё сложнее поддерживать их, тем не менее они наносят вред российской экономике», — сказал он.

Как отметил Мезюхо, заявление связано с тем, что интерес к Украине в мире постепенно угасает.

«Я думаю, что это заявление нужно расценивать как акт отчаяния. Я думаю, что задача перед новым министром иностранным дел — напомнить о своей стране международному сообществу и так называемым западным партнёрам», — заключил он.

По мнению Брутера, заявления президента Эстонии ситуации не изменят.

«Думаю, сценарий будет аналогичный действующему. Никто в Европе не рискнёт изменить вектор самостоятельно. Европа не умеет самостоятельно менять векторы своего даже ближайшего будущего», — отметил он.

По его словам, эстонский президент «понимает, что всё идёт не так».

«Но как надо не понимает ни она, ни более сильные европейские страны», — заключил он.