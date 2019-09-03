«Осознают, с каким государством имеют дело»: в Европе призвали помочь Украине провести судебно-правовую реформу

Исследовательский центр «Европейский совет по международным отношениям» дал рекомендации Евросоюзу, как помочь Украине реформировать судебную систему, правоохранительные органы и спецслужбы. В документе, с которым ознакомился RT, отмечается, что Брюсселю следует оказать влияние на Киев, чтобы заставить его довести преобразования до конца. В качестве одного из стимулов они предлагают использовать финансовые инструменты, например инвестиции в украинскую инфраструктуру. Европейские исследователи также критикуют действия экс-президента Петра Порошенко, который, по их словам, не оправдал ожиданий ни на Западе, ни внутри страны, но при этом полагают, что и работу Владимира Зеленского пока рано оценивать положительно. Впрочем, российские эксперты считают, что даже под пристальным контролем Европы на Украине вряд ли стоит ожидать существенных перемен.

В исследовательском центре «Европейский совет по международным отношениям» (ECFR) призвали Брюссель помочь Украине провести судебную реформу и реформу сектора безопасности. Организация представила доклад, в котором содержится ряд рекомендаций для Евросоюза о том, как повлиять на процесс преобразований.

Как отмечается в документе, с текстом которого ознакомился RT, Европа должна «проследить» за предстоящими событиями в Киеве и «использовать своё влияние», чтобы они прошли успешно. Речь идёт о целом ряде поэтапных преобразований, в число которых входят принятие законов о Генеральной прокуратуре, Службе безопасности (СБУ), государственной тайне и ряд других инициатив, а также назначение новых руководителей ведомств, в частности генпрокурора.

«На каждом из этих этапов события могут принять нежелательный оборот. Европе следует определить, каким образом она может воспользоваться своим влиянием на правительство Украины, чтобы обеспечить успешный исход всех вышеуказанных этапов. Вместе с тем объединению надлежит уделить внимание способам противодействия заинтересованным сторонам, действующим в республике», — считают в Европейском совете по международным отношениям.

В документе также отмечается, что представителям Евросоюза следует «настойчиво» поговорить с украинскими политиками и объяснить новым министрам, председателю Верховной рады и другим высшим должностным лицам, в чём недостатки нынешних усилий по проведению реформ.

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Чтобы простимулировать Украину, ЕС мог бы предложить Киеву инвестиции в инфраструктуру взамен на гарантию осуществления реформ, предлагают авторы доклада. По их словам, Украина остро нуждается в финансовой поддержке, особенно «на раздираемом войной востоке». Кроме того, в качестве мотивации Евросоюз может снизить импортные квоты на сельскохозяйственную продукцию и связать с результатами реформ пакет помощи размером в €1 млрд, одобренный в прошлом году.

Помимо этого, в докладе сообщается, что Брюсселю важно сотрудничать с Вашингтоном по украинскому вопросу, так как власти ЕС и США солидарны в том, в каких реформах нуждается Украина.

Напомним, Соединённые Штаты не первый год активно «помогают» Украине. Так, Вашингтон уже заявлял о намерениях поддержать реформу госпредприятий, включая приватизацию, а также преобразования в украинской армии. Евросоюз же, в свою очередь, поспособствует реформированию налоговой и таможенной систем. По данным украинского Минфина, Европа выделит на эти цели €29,5 млн. Однако, как отмечают в беседе с RT эксперты, в реальности за этими программами стоят абсолютно корыстные интересы.

«Инструмент давления»

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько считает, что ЕС имеет свой экономический интерес на Украине. «Помощь» в проведении реформ «единая Европа» способна легко трансформировать в инструмент давления.

«В дальнейшем Евросоюз может потребовать от Украины выгодных для себя реформ и шагов. Например, продажи земли иностранцам или необработанного леса, на что сейчас введён мораторий. По сути — распродажи Украины», — добавил эксперт в интервью RT.

Напомним, ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что собирается запустить земельную реформу, которая разрешит продажу сельхозземель. По его мнению, это поможет стране выйти из экономического кризиса.

Президент Украины Владимир Зеленский

AFP

© Janek Skarzynski

Кроме того, в Евросоюзе осознают, что выделяемые Украине деньги систематически разворовываются, считает политолог Иван Мезюхо. При этом смена власти в стране ещё не означает, что коррупционная составляющая в освоении европейских средств куда-то улетучится. Поэтому сейчас в ЕС говорят о необходимости проконтролировать в первую очередь судебную реформу, чтобы обезопасить собственные вложения.

«ЕС желает защитить себя, обзавестись гарантией, что их деньги не будут так нагло разбазариваться политической элитой Украины. Было бы наивно полагать, что в Брюсселе не осознают, с каким государством имеют дело», — сказал он в беседе с RT.

«Хвалить пока рано»

Ещё во время предвыборной кампании Владимир Зеленский выступал за проведение реформ, однако, как отмечают в своём докладе европейские аналитики, пока неясно, заинтересован ли он в том, чтобы довести дело до конца.

По их словам, делать позитивные выводы о работе Зеленского рано. Экс-президент Украины Пётр Порошенко и бывший премьер-министр Арсений Яценюк поначалу тоже заявляли о преобразованиях, но их политика полностью провалилась.

«В общем и целом у команды Зеленского есть потенциал для проведения подлинных реформ. Но хвалить нового президента ещё рано. Первое коалиционное правительство Порошенко и Яценюка тоже назначало на государственные должности немало сторонников реформ. Однако они один за другим отправлялись в отставку из-за недовольства в связи с препятствиями, возникавшими в их работе, а также из-за стремления руководства страны скрывать свои коррупционные действия», — пишут авторы материала.

Как утверждается в документе, во время «евромайдана» украинские граждане выступали против коррумпированной власти, однако новое правительство, избранное в итоге госпереворота, тоже не оправдало ожиданий ни на Украине, ни на Западе. Зеленский же пообещал работать лучше, отмечают в Европейском совете по международным отношениям.

Напомним, в июне президент Украины заявил о намерениях перезапустить судебную реформу. В администрации Зеленского недовольны тем, как предыдущее руководство страны перестраивало судебную ветвь власти. Там также считают, что инстанции выносят постановления, не основанные на конституционных требованиях.

Комментируя ситуацию на Украине, опрошенные RT эксперты сошлись во мнении, что даже с помощью Запада шансы страны на реальные перемены при нынешней власти довольно малы. По их словам, после выборов в Киеве поменялись бенефициары европейских средств, однако схема работы осталась прежней.

«Сомневаюсь, что команда нового президента в состоянии на сегодняшний день провести действенную судебную реформу в стране. Администрация вряд ли заинтересована, чтобы судебные органы стали независимыми от властных институтов. Частично инициатива ЕС может приобрести реальные очертания, но полноценной реформы, скорее всего, не будет», — сказал политолог Иван Мезюхо.

Гривны и доллары

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Наследие Порошенко



Судебная реформа на Украине была запущена ещё в 2014 году бывшим лидером Петром Порошенко, так как это было одним из требований участников «евромайдана». Планировалось довести судопроизводство до европейских стандартов, снизить уровень коррупции и обновить судейский корпус. Некоторые изменения противоречили украинской Конституции, в результате чего власти внесли изменения в основной закон. Так, был ограничен иммунитет судей, установлена адвокатская монополия на представительство и защиту в судах прав и интересов физических и юридических лиц, введён институт конституционной жалобы.

Однако, как отметили европейские аналитики, администрация Порошенко стремилась к тому, чтобы правоохранительные органы были гибкими и лояльными, а не эффективными и беспристрастными.

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«Реализация реформ судебной системы, правоохранительных органов и спецслужб существенно разошлась с ожиданиями. Стало очевидным желание Порошенко и некоторых других членов правительства сохранить лазейки, позволявшие им избежать уголовного преследования за коррупцию и растрату государственных средств, а также обеспечить себе влияние в любой государственной сфере, которая позволила бы им оставаться в статусе главных судей в неофициальных властных кругах», — говорится в докладе.

Разгул коррупции во властных структурах — одна из причин, почему население Украины массово проголосовало на выборах за Зеленского, напомнил Богдан Безпалько.

«Порошенко сделал суды инструментом своего влияния, в том числе и на противников. Говорить всерьёз о проведённых при нём реформах в судебной ветви Украины нельзя. Давайте вспомним пикеты, давление на суд и судей. Разве это здоровая правоохранительная система?» — добавил он.

Стоит также отметить, что президентство Порошенко завершилось открытием 11 уголовных дел в отношении высших должностных лиц Украины, в которых фигурирует и сам бывший глава государства. Производства касаются возможной легализации доходов, полученных преступным путём, и возможного вмешательства в деятельность судей.