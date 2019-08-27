«К осени разочарование усилится»: чего смог добиться Владимир Зеленский за первые 100 дней президентства

Со дня инаугурации Владимира Зеленского прошло 100 дней. В ходе своей предвыборной кампании будущий президент Украины раздавал щедрые обещания. Однако, по мнению экспертов, единственным его реальным достижением в качестве главы государства стали успешные для партии «Слуга народа» выборы в Верховную раду. Ни во внешней, ни во внутренней политике Зеленскому пока не удалось добиться серьёзных изменений. От украинского президента многого ждут, но источники RT в политических партиях страны скептически относятся к его перспективам в качестве национального лидера.

27 августа исполняется ровно 100 дней с момента вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины. На церемонии инаугурации 20 мая он пообещал сделать всё, «чтобы украинцы больше не плакали» и анонсировал масштабные реформы.

Главный успех

Первым решением бывшего комика и актёра, ставшего президентом, стал указ о роспуске парламента. На состоявшихся 21 июля 2019 года досрочных выборах в Верховную раду его партия «Слуга народа» получила 254 из 450 мандатов, что позволяет ей единолично сформировать правительство. Новый состав украинского парламента проведёт своё первое заседание 29 августа. В этот же день кабинет Владимира Гройсмана должен сложить свои полномочия и начнётся процесс формирования правительства. Пока ни Зеленский, ни его однопартийцы прямо не сообщили, кто возглавит будущее правительство.

Также по теме «Готова вся юридическая база»: на Украине не исключили массовых задержаний сподвижников Порошенко После передачи полномочий новому руководству силовых структур Украины в стране могут начаться массовые обыски, задержания и аресты...

Опрошенные RT эксперты назвали удачные для «Слуги народа» выборы главным внутриполитическим успехом Зеленского за первые 100 дней его президентства. Так, по словам заместителя декана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрея Суздальцева, Зеленский «близко подошёл к модели идеальной власти на Украине».

«Он успел быстро провести выборы в парламент, чтобы конвертировать свой рейтинг в большую парламентскую фракцию. Большая фракция позволяет не входить в какие-либо коалиции. Но вопрос о качестве этой фракции ещё сохраняется», — заявил Суздальцев.

В свою очередь, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко отметил, что безоговорочная победа на парламентских выборах остаётся «чуть ли не единственным достижением Зеленского на посту президента».

Напомним, что в своей инаугурационной речи он призывал Раду принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, изменить Избирательный кодекс. Однако пока этого сделано не было.

Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве

РИА Новости

Вступая в должность, президент требовал также сместить главу Службы безопасности, генерального прокурора и министра обороны Украины. В итоге Зеленскому удалось сменить лишь главу СБУ и то временно и в обход парламента. Формальный глава спецслужбы Василий Грицак ушёл в отпуск, а его обязанности стал исполнять друг детства Зеленского Иван Баканов. Ранее президент своим указом назначил его замом главы СБУ.

За исключением Грицака, другие высшие чиновники, доставшиеся Зеленскому «в наследство» от экс-президента Петра Порошенко, продолжили выполнять свои обязанности. Конфликт с мэром Киева Виталием Кличко и требование его увольнения также пока не увенчались победой Офиса президента.

На поводу у националистов

Ещё одно невыполненное обещание Зеленского — окончание войны на востоке страны. Вступая в должность президента, бывший юморист назвал своей приоритетной задачей прекращение огня в Донбассе.

Он говорил, что «готов на всё», лишь бы украинские военные «больше не гибли». Тем не менее, обстрелы на линии соприкосновения продолжились, а единственное на что оказался готов Зеленский — позвонить 7 августа по телефону Владимиру Путину, Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону с просьбой обсудить ситуацию в Донбассе после гибели четырёх украинских военных.

По словам Андрея Суздальцева, проблема здесь не столько в Зеленском, сколько в том, что украинские политики в целом не готовы принять реальное положение дел: воссоединение Крыма с Россией и фактическую самостоятельность народных республик Донбасса. В такой атмосфере у президента не так много пространства для манёвра.

«Выйти за эти рамки Зеленскому очень сложно, — уверен эксперт. — Можно сразу попасть под страшное истеричное давление части украинского общества. Эта часть крохотная, но она есть. Националисты. И он боится их. Отсюда такая размытая позиция по будущим планам, надежда на внешнюю поддержку. Всё это говорит о том, что государственность на Украине неустойчива».

Как отмечают эксперты, Зеленскому не удалось реализовать и многие другие обещания, сделанные им в период предвыборной кампании. Так, борясь за симпатии избирателей востока Украины, Зеленский призывал прекратить «давить» русский язык.

Однако после того, как он пришёл к власти вступил в силу дискриминационный закон о функционировании украинского языка как государственного. В качестве президента Зеленский уже не стал критиковать новые нормы. Более того, его советник Никита Потураев заявил, что не видит оснований для пересмотра положений скандального закона.

Участники факельного шествия националистов, приуроченного к 110-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры в Киеве

РИА Новости

После того, как националисты и сторонники Петра Порошенко выразили возмущение отменой военного парада в Киеве на День независимости, Зеленский пошёл на попятную и организовал патриотическое шествие в центре Киева с участием военных.

Пока не удалось Зеленскому вернуть на Украину моряков, задержанных Россией после провокации, устроенной украинскими кораблями в Керченском проливе в ноябре 2018-го. Несмотря на призывы журналистской общественности изменить меру пресечения, под арестом остаётся глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

Более того, по мнению экспертов, связав возможное освобождение Вышинского с требованием выпустить осуждённого в России за терроризм Олега Сенцова Зеленский оказал давление на суд и сорвал возможное освобождение журналиста.

Внешний фактор

За 100 дней Владимир Зеленский успел посетить Францию, Германию, Канаду, Турцию, а также принять в Киеве премьер-министра Израиля. В европейских странах украинский президент призывал не ослаблять давление на Россию. В Турции пообещал крымским татарам упростить въезд в Крым.

Находясь с визитом в Анкаре, он также пообещал возобновить работу казино в стране и снять мораторий на продажу земель сельхозназначения. Последнюю реформу активно поддерживает временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор. Однако в связи с этой инициативой в стране опасаются скупки плодородных земель иностранцами.

Как отмечают эксперты, серьёзную роль в политике Украины продолжает играть внешний фактор, и особенно — отношения с Вашингтоном.

«Сейчас в США идёт смена команды. Если до этого Украину курировали люди Обамы, то сейчас, судя по всему, контролировать этот вопрос будут ставленники Трампа», — заявил RT доцент МГИМО (У) Кирилл Коктыш.

«Эта смена кадров предполагает большое пространство для маневра. Теперь нужно смотреть, как новый президент сможет сбалансировать эту ситуацию», — добавил он.

В свою очередь, источник RT в украинском МИД отметил, что прежние внешнеполитические стратегии времён президента Порошенко провалились.

«Россия вернулась в ПАСЕ, Трамп и Макрон хотят пригласить Россию в G7. Вопрос с обменом пленными, военными действиями на востоке страны и Крымом не решён. Похоже, что скоро санкции снимут. Это потеря всего того, за что боролся президент Пётр Порошенко», — считает собеседник RT.

Неудачная «пародия»

За время первых 100 дней президентства Владимир Зеленский активно колесил по стране. Особенностью его общения с чиновниками стала высказываемая главой государства нелицеприятная критика, доходящая иногда до угроз и брани. Последним таким эпизодом стало массовое увольнение руководителей районных отделов СБУ Житомирской, Волынской и Ровненской областей 12 августа. Им, а также руководителям Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства и руководителю главного управления Национальной полиции Житомирской области президент инкриминировал попустительство нелегальной добыче янтаря в западных регионах страны.

Также по теме «Будут обслуживать западный бизнес»: к чему могут привести экономические реформы Зеленского После того как будет сформирован новый кабинет министров, правительство Украины начнёт масштабные экономические реформы в стране. Об...

Украинские политики и эксперты не преминули отметить, что Зеленский копирует специфический стиль президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он также любит публично распекать и увольнять чиновников, демонстрируя жёсткий стиль руководства. В частности, о сходстве имиджа двух лидеров говорил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Впрочем Зеленского уличали в стремлении копировать не только Лукашенко, но и российского лидера Владимира Путина. Так, 13 августа президент Украины упростил получение гражданства страны для воевавших на стороне ВСУ иностранцев, а также граждан России, «которые подверглись преследованиям». В разговоре с RT депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал такое решение «пародией» на указы российского президента об упрощении получения гражданства жителям ДНР и ЛНР, а также другим лицам с украинским гражданством.

По словам Кирилла Коктыша, аналогию с Лукашенко вполне можно провести, поскольку, как и президент Белоруссии, Зеленский стремится казаться народным лидером.

«Это логичная стратегия со стороны Зеленского, и здесь он вполне прав, потому что народ — это его точка опоры, — считает Коктыш. — Ведь в дальнейшем именно этот народ позволит ему общаться с олигархами, проводить какие-то непопулярные, но неизбежные реформы, реализовывать Минские соглашения, осуществлять приватизацию земли».

При этом другие эксперты полагают, что пока имидж Зеленского как президента ещё не сформировался.

«Порошенко был во многом не прав, но президентом он выглядел больше, — считает Андрей Суздальцев. — Сейчас Зеленский ищет способы резко поднять доверие и уважение. От него ждут реальных побед, реальных чудес».

Президент Украины Владимир Зеленский (справа) во время осмотра разрушенного моста через реку Чечва в Калушском районе Ивано-Франковской области

РИА Новости

© Игорь Маслов

В свою очередь, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко констатировал, что новому главе государства трудно было сформировать имидж, пока большая часть властных рычагов оставалась в руках прежнего правительства.

«Когда появится новое, сформированное им правительство, утверждённое новой Верховной радой, тогда можно будет говорить о его шагах как о шагах президента», — подчёркивает эксперт.

При этом источник RT в партии «Слуга народа» выразил мнение, что Владимир Зеленский меняет имидж президента.

«Он против пафоса и большого количества охраны, требует перенести Офис президента и действительно хочет провести системные реформы и побороть коррупцию. Сейчас готовятся десятки законопроектов, которые будут приняты в первые заседания новой Верховной рады. Я думаю, что реальную оценку работе президента нужно ставить весной следующего года», — заявил представитель партии.

Ожидания и опасения

По мнению Кирилла Коктыша, у украинского населения «сохраняется надежда на мир, они ждут, что всё-таки прекратится состояние войны, а самое главное — заработка на этой войне». Ещё одно ожидание связано с началом экономического роста. Кроме того, Олег Бондаренко полагает, что от Зеленского ждут, чтобы он стал «анти-Порошенко» — отказался от набившей оскомину антироссийской истерии.

«От Зеленского ждут двух вещей: прекращения войны и понижения цен на ЖКХ. И то, и другое невозможно», — считает Андрей Суздальцев.

Однако источники RT в политических партиях Украины скептически относятся к перспективам президентства Зеленского.

Также по теме «Новый формат»: зачем Зеленский заменил военный парад «Маршем достоинства» Вместо военного парада в День независимости Украины в центре Киева пройдёт «Марш достоинства». Об этом заявил глава офиса президента...

«На Владимира Зеленского возложены огромные надежды, и это риск для нового президента. Повысить уровень жизни простых украинцев ему, вероятно, не удастся. Я не верю, что глава государства сможет решить системные проблемы страны — побороть коррупцию, остановить войну на востоке страны и подписать договор с МВФ на выгодных для Киева условиях. Разочарование его действиями уже началось и, как мне кажется, к осени это разочарование усилится», — полагает собеседник RT в партии «Народный фронт».

В свою очередь, представитель Радикальной партии отметил, что по ряду причин Зеленский может не выполнить все свои обещания.

«Дело даже не в самом президенте, а в его окружении. В партии очень много центров влияния и конфликт между Коломойским и Зеленским — вопрос времени. Зеленский не умеет договариваться и идти на уступки. Это может создать огромные проблемы для его работы с центрами влияния в регионах, правоохранительными органами, медициной. Я не говорю уже о конфликтах с влиятельными украинскими политиками и журналистами. Они будут работать против президента», — уверен собеседник RT.