«Часть нелояльных уволят»: почему в команде Зеленского решили сократить полномочия СБУ

Служба безопасности Украины должна быть реформирована. Об этом заявил секретарь Совета национальной обороны и безопасности страны Александр Данилюк. По его словам, соответствующий законопроект уже разрабатывает окружение Владимира Зеленского. В частности, в ведомстве планируют усилить департамент контрразведки. Прочие же функции СБУ, среди которых борьба с коррупцией, подлежат упразднению. Почему новый президент сокращает полномочия структуры — в материале RT.

Команда Владимира Зеленского планирует реформировать Службу безопасности Украины. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк. По его словам, только с изменением деятельности СБУ возможны дальнейшие реформы в стране.

«У нас на повестке дня стоит реформа сферы безопасности. Без реформирования СБУ остальные реформы абсолютно не будут иметь смысла. Потому что Служба безопасности исторически встроена в многие процессы», — заявил Данилюк телеканалу «24 канал».

Соответствующий законопроект уже разрабатывается, добавил он. Секретарь СНБО уточнил, что главной функцией структуры должна стать контрразведка. Остальные же её полномочия, уверен Данилюк, необходимо сократить.

«Что должно произойти: первое — СБУ должна стать более мощной, но в одной ключевой сфере. Это контрразведка. Второе — убрать дополнительные функции, не присущие СБУ, в частности экономическую сферу и борьбу с коррупцией», — рассказал он.

Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк

globallookpress.com

© Danil Shamkin

Данилюк отметил, что к работе над законопроектом привлечены как украинские, так и западные эксперты. Он также подчеркнул, что предыдущий вариант документа был забракован представителями НАТО, так как на деле не предлагал никаких значительных изменений в деятельности СБУ.

Источник RT в партии «Слуга народа» считает, что грядущая реформа разрабатывается под влиянием деловых кругов и Запада.

«На Владимира Зеленского давят представители бизнеса и западные партнёры, которые недовольны работой СБУ. В составе организации есть так называемый департамент «К», который и занимается проверками бизнеса. Зеленский даже планировал его закрыть, но пока этого не сделал. Сейчас на Украине ситуация такая, что абсолютно любой бизнес можно проверить, найти нарушение и привлечь собственника и директора компании к ответственности. Часто бизнесу приходится договариваться. Мне кажется, что СБУ должна заниматься вопросами национальной безопасности, с которой пока проблемы, а не проверять бизнес», — подчеркнул он.

По мнению экспертов, планируемая реформа станет новым переделом сфер ответственности между спецслужбами. Вдохновителями же изменений они считают западных кураторов, стремящихся выстроить на Украине управление по собственному подобию.

«Это будет означать очередное распределение функций между спецслужбами. В принципе, на Украине существует Государственное бюро расследований (ГБР), видимо, оно должно будет заниматься экономическими преступлениями и борьбой с коррупцией, а СБУ, судя по всему, превращается в некий аналог ЦРУ. То есть оно будет заниматься именно разведывательной работой и чисто политическими задачами — обеспечением безопасности режима, который существует сейчас на Украине. Видимо, здесь есть определённая работа иностранных кураторов, и они стремятся по своему собственному образцу сделать на Украине такие же небольшие спецслужбы», — заявил RT член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

globallookpress.com

© Maxym Marusenko

Борьба за контроль

В настоящее время в составе Службы безопасности Украины существуют главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности, главное следственное управление, а также департаменты контрразведки, защиты национальной государственности, информационно-аналитического обеспечения, контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности, охраны государственной тайны и лицензирования, контрразведывательной защиты экономики государства и ряд других структурных подразделений.

Исполняющий обязанности председателя СБУ Иван Баканов ранее анонсировал реформу ГУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (управление «К»). Отметив, что полностью его ликвидировать не удастся, он пообещал изменить «функционал работы подразделения».

Эти заявления, уверен политолог Александр Асафов, по большей части являются популистскими.

«По сути, содержания тут немного. Видимо, будет усилена какая-то ещё одна институция — отдельная экономическая спецслужба, для того чтобы сосредоточить контроль над экономическими процессами в руках новых людей», — заявил он RT.

В связи с этим политолог считает, что все планируемые реформы в результате будут иметь такой же эффект, как и при Петре Порошенко.

«Я думаю, что будет то же самое, что было при Порошенко — они начнут плодить новые спецслужбы, подконтрольные новой команде, а потом потихоньку выключать старые. Но с точки зрения самого заявления, я не думаю, что там есть какие-то конкретные цели, кроме как показать, что сейчас всё будет по-новому, а не так, как раньше. Однако по сути ничего не изменится», — отметил он.

В свою очередь, глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко считает, что, несмотря на все усилия новых руководителей, СБУ встретит все грядущие изменения в штыки.

«Где-то с 1990-х годов СБУ начала заниматься борьбой с экономическими преступлениями. Вместо того чтобы заниматься тем, чем всегда занимаются спецслужбы других стран — борьбой со шпионажем, они занимаются обычным крышеванием, рэкетом. Данилюк в очередной раз заявил, что с этим будет покончено. Но согласится ли с этим СБУ — я очень сомневаюсь. Скорее всего, под предлогом экономической безопасности страны, они постараются себе эту кормушку оставить — слишком уж хлебная она. Шпионами никто не хочет заниматься, а вот наезжать на чужой бизнес, отжимать — это интересно», — рассказал он RT.

Кадровые перестановки

Напомним, что Ивана Баканова, возглавлявшего партию Владимира Зеленского «Слуга народа», после прихода нового президента к власти назначили первым замом председателя СБУ и в его ведение было передано Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Одновременно он стал исполняющим обязанности руководителя ведомства

Предыдущий глава Службы безопасности Василий Грицак объявил о желании оставить должность в день инаугурации Зеленского. По его словам, в лице новой власти он видит, «как поднимает голову пророссийский реваншизм на Украине».

Представление на увольнение Грицака новый президент внёс 6 июня, однако тогда Рада отказалась отправлять главу СБУ в отставку. На сайте ведомства Василий Грицак по-прежнему значится в руководстве структуры.

В связи с этим попытки изменить Совет безопасности Украины в партии «Батькивщина» считают желанием Зеленского протащить в структуру своих людей.

«Если руководство страны так хочет забрать у СБУ право проверять бизнес, то для этого необходимо ликвидировать всего один департамент. Но в этом случае речь идёт о полном переформатировании всей структуры. Это значит, что часть нелояльных новому президенту специалистов может быть уволена. Это мы уже проходили во время люстрации национальной полиции, когда многие профессионалы покинули службу и проводить расследования оказалось некому. Видимо, сейчас нас ожидает нечто подобное», — отметил источник RT в политобъединении.

В свою очередь, источник RT в партии «Народный фронт» считает, что у СБУ есть огромные возможности для контроля за определёнными лицами.

«Они могут вести негласную слежку и собирать досье на нужных людей. Видимо, представители Зеленского не хотят, чтобы специалисты отвлекались на «экономические дела». Им, скорее всего, нужен инструмент контроля за своими депутатами и оппозицией», — говорит депутат.