Политолог оценил планы украинских властей реформировать СБУ

Политолог Александр Асафов прокомментировал в беседе с RT заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка о намерении украинских властей реформировать Службу безопасности страны.

«Я думаю, что это одно из ряда популистских заявлений, которые должны демонстрировать, что при новой команде всё будет иначе, чем при старой. По сути, содержания тут немного, и, видимо, будет усилена какая-то ещё одна институция — отдельная экономическая спецслужба, для того чтобы сосредоточить контроль за экономическими процессами в руках новых людей. Конечно, самостоятельность и определённая такая сила Службы безопасности Украины не может не беспокоить, поскольку это сложно быстро поставить под контроль», — пояснил Асафов.

Он добавил, что на Украине существует отдельная служба контрразведки.

При этом, как он отметил, касательно экономических функций, по последним делам работает такая структура, как Государственное бюро расследований Украины.

«Я думаю, что (будет.— RT) то же самое, что было при Порошенко — они начнут плодить новые спецслужбы, подконтрольные новой команде, а потом потихоньку «выключать» старые. Но, с точки зрения самого заявления, я не думаю, что там есть какие-то конкретные цели, кроме как показать, что сейчас всё будет по-новому, а не так, как раньше, но по сути не изменится», — заключил эксперт.

Ранее секретарь СНБО Украины Александр Данилюк заявил, что украинские власти планируют реформировать Службу безопасности страны.

Он отметил, что ключевой функцией СБУ является борьба со шпионской деятельностью на Украине. При этом другие функции СБУ, такие как экономическая безопасность и борьба с коррупцией, «нужно убрать», считает он.