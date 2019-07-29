На Украине решили реформировать СБУ
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По его словам, на повестке дня стоит реформа сферы безопасности.
«Без реформирования СБУ дальнейшее реформирование сферы безопасности не имеет смысла, потому что исторически СБУ встроена в большое количество процессов», — заявил Данилюк.
Секретарь СНБО отметил, что ключевой функцией СБУ является борьба со шпионской деятельностью на Украине. При этом другие функции СБУ, такие как экономическая безопасность и борьба с коррупцией, «нужно убрать», считает он.
Он добавил, что такого же мнения придерживается украинский лидер Владимир Зеленский.
«Нужно принять ряд законов, я создал группу, которая над ними работает, мы двигаемся очень быстро», — сказал он.
Ранее в партии Зеленского «Слуга народа» заявили о планах создать префектуры на Украине.