В партии Зеленского заявили о планах создать префектуры

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Глава штаба партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Александр Корниенко в интервью изданию «Левый берег» заявил о планах политсилы реформировать административное устройство в стране.
В партии Зеленского заявили о планах создать префектуры
  • © president.gov.ua

По его словам, также планируется создать префектуры вместо областных администраций.

«Реформа предусматривает расширение полномочий власти местного уровня и, соответственно, уменьшение роли таких элементов, как государственные администрации, и замену их на префектуры...» — заявил он.

Политик добавил, что префектуры должны будут следить за законностью решений местных советов. Корниенко уточнил, что на Украине планируется оставить 100 районов вместо 490.

Он отметил, что в партии «Слуга народа» есть группа, которая будет прорабатывать реформу.

Ранее Корниенко рассказал, кто может возглавить Министерство здравоохранения Украины.

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