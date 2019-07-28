В партии Зеленского заявили о планах создать префектуры

Глава штаба партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Александр Корниенко в интервью изданию «Левый берег» заявил о планах политсилы реформировать административное устройство в стране.

По его словам, также планируется создать префектуры вместо областных администраций.

«Реформа предусматривает расширение полномочий власти местного уровня и, соответственно, уменьшение роли таких элементов, как государственные администрации, и замену их на префектуры...» — заявил он.

Политик добавил, что префектуры должны будут следить за законностью решений местных советов. Корниенко уточнил, что на Украине планируется оставить 100 районов вместо 490.

Он отметил, что в партии «Слуга народа» есть группа, которая будет прорабатывать реформу.

Ранее Корниенко рассказал, кто может возглавить Министерство здравоохранения Украины.