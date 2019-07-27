В «Слуге народа» назвали возможного кандидата на должность главы Минздрава Украины

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Глава избирательного штаба украинской партии «Слуга народа» Александр Корниенко рассказал, кто может возглавить Министерство здравоохранения Украины.
В «Слуге народа» назвали возможного кандидата на должность главы Минздрава Украины
  • © Sergey/Xinhua
  • globallookpress.com

Как он заявил в интервью интернет-изданию «Левый берег», им может стать основатель сети клиник «Борис» Михаил Радуцкой.

«Не слышал о других (кандидатах. — RT), кроме Михаила. У него есть своё видение того, как лучше реализовать реформу. Возможно, он найдёт необходимый формат... у него точно есть своё видение, как лучше реформировать сферу здравоохранения», — цитирует Корниенко агентство «Украинские новости».

Вместе с этим Корниенко указал, что он сомневается в том, что исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун может остаться в должности.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что новым премьер-министром страны должен стать профессиональный экономист, который ранее не возглавлял кабмин, Верховную раду или фракцию в парламенте.

Также некоторые СМИ передавали, что новым спикером Верховной рады может стать лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

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