Зеленский рассказал о будущем премьере Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новым премьер-министром страны должен стать профессиональный экономист, который ранее не возглавлял кабмин, Верховную раду или фракцию в парламенте.
Зеленский рассказал о будущем премьере Украины
  • РИА Новости

«Премьер-министр... должен быть абсолютно профессиональным экономистом, который должен не иметь никакого политического решения», — приводит его слова Интерфакс-Украина.

Он отметил, что «очень бы хотел», чтобы это был «абсолютно независимый человек», который никогда не был премьер-министром, спикером парламента или лидером какой-либо фракции.

При этом он признался, что «проводит уже консультации и разговаривает с некоторыми людьми».

Ранее СМИ сообщали, что новым спикером Верховной рады может стать лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

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