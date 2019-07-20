СМИ назвали возможного кандидата на пост спикера Рады

Короткая ссылка
Дмитрий Разумков, лидер партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», как предполагается, может стать спикером Верховной рады после внеочередных выборов, передаёт РБК со ссылкой на информированные источники.
СМИ назвали возможного кандидата на пост спикера Рады
  • Reuters

«Он заслужил этот пост. Вся организационная работа с самого начала (президентской кампании. — RT) была на нём», — пояснил собеседник издания

При этом отмечается, что сам Разумков, возглавляющий список партии, данную информацию не прокомментировал.

Внеочередные выборы в Верховную раду назначены на воскресенье, 21 июля.

Ранее сообщалось, что, согласно данным опроса, пять партий преодолевают 5%-ный проходной барьер на внеочередных выборах в украинский парламент.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить