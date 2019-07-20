СМИ назвали возможного кандидата на пост спикера Рады
- Reuters
«Он заслужил этот пост. Вся организационная работа с самого начала (президентской кампании. — RT) была на нём», — пояснил собеседник издания.
При этом отмечается, что сам Разумков, возглавляющий список партии, данную информацию не прокомментировал.
Внеочередные выборы в Верховную раду назначены на воскресенье, 21 июля.
Ранее сообщалось, что, согласно данным опроса, пять партий преодолевают 5%-ный проходной барьер на внеочередных выборах в украинский парламент.