Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят пять партий

Пять партий преодолевают 5%-ный проходной барьер на внеочередных выборах в Верховную раду, свидетельствуют результаты опроса, проведённого социологической службой Центра Разумкова.

Уточняется, что в украинский парламент попадают «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос».

Согласно результатам опроса, остальные партии не преодолевают 5%-ный барьер.

Так, за «Слугу народа» готовы проголосовать 35,4% из всех респондентов и 44,4% среди тех, кто намерен участвовать в голосовании и уже определился с выбором.

При этом за партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» намерены проголосовать соответственно 10,7% и 13,3% опрошенных, за «Батькивщину» — 6,7% и 8,5%.

Ранее опрос показал, что кандидатуру лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко на пост премьер-министра Украины готовы поддержать 15,7% респондентов.

Досрочные выборы в Раду должны состояться 21 июля.

В начале июня президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН заявил, что от нового состава Верховной рады зависит возможность нормализации отношений Украины и России.