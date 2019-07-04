Тимошенко полагает, что Зеленский не знает 99% включённых в списки «Слуги народа»

Короткая ссылка
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала Newsone выразила мнение, что президент Украины Владимир Зеленский не знает 99% людей, которые идут на выборы в Верховную раду по спискам партии «Слуга народа».

«Я думаю, что Владимир Зеленский не знает 99% людей, которые идут у него в списке... Проблема не в том, что мы не знаем (этих людей. — RT), а в том, что президент не знает, кто идёт в его списке,... что это за люди», — цитирует её РИА Новости

По мнению политика, в этом состоит риск для дальнейшей работы Зеленского и его политического объединения.

Ранее сообщалось, что, согласно данным опроса, украинцы больше других политиков в стране доверяют Владимиру Зеленскому, лидеру партии «Голос» и музыканту Святославу Вакарчуку, а также бывшему министру обороны Украины и главе партии «Гражданская позиция» Анатолию Гриценко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить