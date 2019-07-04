Тимошенко полагает, что Зеленский не знает 99% включённых в списки «Слуги народа»

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала Newsone выразила мнение, что президент Украины Владимир Зеленский не знает 99% людей, которые идут на выборы в Верховную раду по спискам партии «Слуга народа».

«Я думаю, что Владимир Зеленский не знает 99% людей, которые идут у него в списке... Проблема не в том, что мы не знаем (этих людей. — RT), а в том, что президент не знает, кто идёт в его списке,... что это за люди», — цитирует её РИА Новости.

По мнению политика, в этом состоит риск для дальнейшей работы Зеленского и его политического объединения.

Ранее сообщалось, что, согласно данным опроса, украинцы больше других политиков в стране доверяют Владимиру Зеленскому, лидеру партии «Голос» и музыканту Святославу Вакарчуку, а также бывшему министру обороны Украины и главе партии «Гражданская позиция» Анатолию Гриценко.