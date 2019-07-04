В «Слуге народа» предложили создать комитет Рады по реинтеграции Донбасса

Кандидаты в народные депутаты от партии «Слуга народа» предлагают создать в новой Верховной раде отдельный комитет по реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

«В Верховной раде нужно создать отдельный комитет по реинтеграции Донбасса», — приводит Интерфакс-Украина слова представителя партии в Донецкой области Владимира Воронова.

Он отметил, что все вопросы, связанные с восстановлением и реинтеграцией Донбасса, требуют быстроты принятия решений.

Представитель партии в Луганской области Максим Ткаченко отметил, что также поддерживает эту идею.

Ранее глава украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что процесс урегулирования конфликта в Донбассе будет небыстрым.