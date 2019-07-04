В Киеве намерены решать вопрос Донбасса без «шапкозакидательства»
- Reuters
«Это тяжёлый процесс, это небыстрый процесс. Шапкозакидательством, в отличие от многих других, мы заниматься не будем. Мы не можем говорить, что проблема может быть решена завтра», — сказал Разумков.
Он отметил, что нужно быть откровенным и перед собой, и перед обществом.
Одной из причин того, что вопрос не будет решён оперативно, он назвал нежелание некоторых сил способствовать этому.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для восстановления юго-востока страны Киеву необходимо привлечь около €10 млрд.