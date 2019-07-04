В Киеве намерены решать вопрос Донбасса без «шапкозакидательства»

Короткая ссылка
Глава украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что процесс урегулирования конфликта в Донбассе будет небыстрым. Его заявление опубликовано в Telegram-канале движения.
В Киеве намерены решать вопрос Донбасса без «шапкозакидательства»
  • Reuters

«Это тяжёлый процесс, это небыстрый процесс. Шапкозакидательством, в отличие от многих других, мы заниматься не будем. Мы не можем говорить, что проблема может быть решена завтра», — сказал Разумков.

Он отметил, что нужно быть откровенным и перед собой, и перед обществом.

Одной из причин того, что вопрос не будет решён оперативно, он назвал нежелание некоторых сил способствовать этому. 

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для восстановления юго-востока страны Киеву необходимо привлечь около €10 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить