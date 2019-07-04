В Киеве намерены решать вопрос Донбасса без «шапкозакидательства»

Глава украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что процесс урегулирования конфликта в Донбассе будет небыстрым. Его заявление опубликовано в Telegram-канале движения.

«Это тяжёлый процесс, это небыстрый процесс. Шапкозакидательством, в отличие от многих других, мы заниматься не будем. Мы не можем говорить, что проблема может быть решена завтра», — сказал Разумков.

Он отметил, что нужно быть откровенным и перед собой, и перед обществом.

Одной из причин того, что вопрос не будет решён оперативно, он назвал нежелание некоторых сил способствовать этому.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для восстановления юго-востока страны Киеву необходимо привлечь около €10 млрд.