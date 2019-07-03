Зеленский анонсировал инвестфорум по восстановлению Донбасса
Об этом сообщает РИА Новости.
По словам главы государства, для восстановления региона Киеву, по некоторым оценкам, необходимо привлечь около €10 млрд.
«Осенью этого года мы проведём соответствующий форум в Мариуполе, на который приглашаем иностранных инвесторов, которые заинтересованы финансировать инфраструктурные и гуманитарные проекты», — уточнил Зеленский.
Ранее Зеленский заявил, что украинские власти должны сделать всё, чтобы война не стала «привычным явлением жизни» для следующих поколений жителей страны.
Также экс-депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы президента Украины добиться мира в Донбассе.