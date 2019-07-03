Зеленский анонсировал инвестфорум по восстановлению Донбасса

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках конференции по вопросу реформ анонсировал проведение инвестфорума в Мариуполе по восстановлению Донбасса.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, для восстановления региона Киеву, по некоторым оценкам, необходимо привлечь около €10 млрд.

«Осенью этого года мы проведём соответствующий форум в Мариуполе, на который приглашаем иностранных инвесторов, которые заинтересованы финансировать инфраструктурные и гуманитарные проекты», — уточнил Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что украинские власти должны сделать всё, чтобы война не стала «привычным явлением жизни» для следующих поколений жителей страны.

Также экс-депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы президента Украины добиться мира в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить