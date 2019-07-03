Зеленский анонсировал инвестфорум по восстановлению Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках конференции по вопросу реформ анонсировал проведение инвестфорума в Мариуполе по восстановлению Донбасса.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, для восстановления региона Киеву, по некоторым оценкам, необходимо привлечь около €10 млрд.

«Осенью этого года мы проведём соответствующий форум в Мариуполе, на который приглашаем иностранных инвесторов, которые заинтересованы финансировать инфраструктурные и гуманитарные проекты», — уточнил Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что украинские власти должны сделать всё, чтобы война не стала «привычным явлением жизни» для следующих поколений жителей страны.

Также экс-депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы президента Украины добиться мира в Донбассе.