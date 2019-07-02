Глава ДНР заявил об усилении обстрелов в Донбассе при Зеленском

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об усилении интенсивности обстрелов Донбасса после вступления Владимира Зеленского в должность украинского президента.

«Сегодня военная обстановка в республике продолжает оставаться напряжённой. Можно, к сожалению, констатировать, что с приходом к власти на Украине нового президента произошло усиление интенсивности обстрелов населённых пунктов республики», — приводит слова Пушилина его пресс-служба.

Он рассказал, что «мирные жители получают ранения», кроме того, «происходит целенаправленное уничтожение объектов стратегического значения и социальной инфраструктуры».

Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что стороны конфликта в Донбассе согласились с необходимостью объявления «хлебного перемирия».