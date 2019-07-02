Стороны конфликта в Донбассе обсудят «хлебное перемирие»

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что стороны конфликта в Донбассе согласились с необходимостью объявления «хлебного перемирия».

«Что касается «хлебного перемирия», то стороны вновь подтвердили его необходимость и согласились продолжить обсуждение этого вопроса на следующем заседании контактной группы», — приводит РИА Новости слова Сайдика.

По его словам, следующая встреча контактной группы пройдёт 17 июля.

Ранее полпред России в контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что данные Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подтверждают успешное завершение разведения сил конфликтующих сторон в районе населённого пункта Станица Луганская в Донбассе.