Стороны конфликта в Донбассе обсудят «хлебное перемирие»

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Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что стороны конфликта в Донбассе согласились с необходимостью объявления «хлебного перемирия».
Стороны конфликта в Донбассе обсудят «хлебное перемирие»
  • РИА Новости

«Что касается «хлебного перемирия», то стороны вновь подтвердили его необходимость и согласились продолжить обсуждение этого вопроса на следующем заседании контактной группы», — приводит РИА Новости слова Сайдика.

По его словам, следующая встреча контактной группы пройдёт 17 июля.

Ранее полпред России в контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что данные Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подтверждают успешное завершение разведения сил конфликтующих сторон в районе населённого пункта Станица Луганская в Донбассе.

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