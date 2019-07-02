Грызлов: данные ОБСЕ подтверждают разведение сил у Станицы Луганской
- РИА Новости
«Данные СММ ОБСЕ официально подтверждают, что разведение сил и средств в районе Станицы Луганской состоялось», — приводит РИА Новости слова Грызлова.
Также Грызлов предложил оперативно провести ту же работу по разводу сил у Петровского и Золотого, а также согласовать новые участки для отвода.
Ранее представитель пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что вооружённые силы Украины сбили беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районе населённого пункта Золотое в Донбассе.