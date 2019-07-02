Грызлов: данные ОБСЕ подтверждают разведение сил у Станицы Луганской

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Полпред России в контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что данные Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подтверждают успешное завершение разведения сил конфликтующих сторон в районе населённого пункта Станица Луганская в Донбассе.
Грызлов: данные ОБСЕ подтверждают разведение сил у Станицы Луганской
  • РИА Новости

«Данные СММ ОБСЕ официально подтверждают, что разведение сил и средств в районе Станицы Луганской состоялось», — приводит РИА Новости слова Грызлова.

Также Грызлов предложил оперативно провести ту же работу по разводу сил у Петровского и Золотого, а также согласовать новые участки для отвода.

Ранее представитель пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что вооружённые силы Украины сбили беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районе населённого пункта Золотое в Донбассе.

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