В ЛНР заявили, что украинские военные сбили беспилотник ОБСЕ

Представитель пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что вооружённые силы Украины сбили беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе населённого пункта Золотое в Донбассе.

«29 июня по приказу командира 54-й бригады ВСУ Майстренко из стрелкового оружия был сбит БПЛА спецмиссии ОБСЕ в районе населённого пункта Золотое», — приводит Интерфакс слова Филипоненко.

Он отметил, что данный беспилотник СММ ОБСЕ «ранее был задействован в видеофиксации мероприятий в районе разведения сил и средств в Станице Луганской».

Ранее в самопровозглашённой Луганской народной республике сообщили, что сбили беспилотный летательный аппарат украинских вооружённых сил.