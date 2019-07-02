В ЛНР заявили, что украинские военные сбили беспилотник ОБСЕ
- РИА Новости
«29 июня по приказу командира 54-й бригады ВСУ Майстренко из стрелкового оружия был сбит БПЛА спецмиссии ОБСЕ в районе населённого пункта Золотое», — приводит Интерфакс слова Филипоненко.
Он отметил, что данный беспилотник СММ ОБСЕ «ранее был задействован в видеофиксации мероприятий в районе разведения сил и средств в Станице Луганской».
Ранее в самопровозглашённой Луганской народной республике сообщили, что сбили беспилотный летательный аппарат украинских вооружённых сил.