В ЛНР сбили беспилотник украинских военных

В самопровозглашённой Луганской народной республике сообщили, что сбили беспилотный летательный аппарат украинских вооружённых сил. Об этом заявил представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

РИА Новости

«В районе Голубовского слаженными действиями личного состава поста воздушного наблюдения был уничтожен беспилотник противника типа «Фантом», — цитирует его Луганский информационный центр. По словам Филипоненко, фото и видео, сделанные беспилотником, изучаются специалистами Народной милиции ЛНР. Ранее заместитель начальника Народной милиции самопровозглашённой ДНР Эдуард Басурин заявил, что силовики из 35-й бригады Вооружённых сил Украины обстреляли из артиллерии Докучаевск.