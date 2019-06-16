В ЛНР сбили беспилотник украинских военных

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В самопровозглашённой Луганской народной республике сообщили, что сбили беспилотный летательный аппарат украинских вооружённых сил. Об этом заявил представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
В ЛНР сбили беспилотник украинских военных
  • РИА Новости

«В районе Голубовского слаженными действиями личного состава поста воздушного наблюдения был уничтожен беспилотник противника типа «Фантом», — цитирует его Луганский информационный центр.

По словам Филипоненко, фото и видео, сделанные беспилотником, изучаются специалистами Народной милиции ЛНР.

Ранее заместитель начальника Народной милиции самопровозглашённой ДНР Эдуард Басурин заявил, что силовики из 35-й бригады Вооружённых сил Украины обстреляли из артиллерии Докучаевск.

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