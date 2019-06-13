В ДНР заявили об обстреле Докучаевска украинскими военными
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«Сегодня с 06:00 до 06:30... открыли огонь по населённому пункту Докучаевск. Противник выпустил 20 снарядов калибра 122 мм. Повреждения получил жилой дом», — приводит РИА Новости слова Басурина.
Он отметил, что жертв среди мирного населения удалось избежать.
По его словам, материалы по фактам обстрелов были переданы международным организациям, находящимся на территории ДНР, и в Генеральную прокуратуру республики.
Накануне Басурин опроверг заявления о том, что украинские военные захватили территории к западу от Донецка.