В ДНР заявили об обстреле Докучаевска украинскими военными

Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашённой ДНР Эдуард Басурин заявил, что силовики из 35-й бригады Вооружённых сил Украины обстреляли из артиллерии Докучаевск.

«Сегодня с 06:00 до 06:30... открыли огонь по населённому пункту Докучаевск. Противник выпустил 20 снарядов калибра 122 мм. Повреждения получил жилой дом», — приводит РИА Новости слова Басурина.

Он отметил, что жертв среди мирного населения удалось избежать.

По его словам, материалы по фактам обстрелов были переданы международным организациям, находящимся на территории ДНР, и в Генеральную прокуратуру республики.

Накануне Басурин опроверг заявления о том, что украинские военные захватили территории к западу от Донецка.