Зеленский призвал не допустить «привыкания» украинцев к войне
- Reuters
Об этом говорится в сообщении на сайте украинского президента.
Он заявил, что «Вторая мировая война ворвалась в наш дом и с тех пор охватила всю территорию Украины».
Зеленский заявил, что украинцы должны помнить те страшные годы и подвиг тех, кто защищал страну.
«Война приносит только кровь, горе и страдания. Должны делать всё, чтобы она не стала для следующих поколений привычным явлением жизни», — отметил он.
Ранее Зеленский назвал мир в Донбассе своей главной целью.
Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы президента Украины Владимира Зеленского добиться мира в Донбассе.