Опрос показал, каким политикам украинцы доверяют больше других

Украинцы больше других политиков в стране доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому, лидеру партии «Голос» и музыканту Святославу Вакарчуку, а также бывшему министру обороны Украины и главе партии «Гражданская позиция» Анатолию Гриценко.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Институтом анализа и прогнозирования. Согласно результатам опроса, Зеленскому скорее доверяют 30,5%, полностью доверяют 38% опрошенных. При этом Вакарчуку скорее доверяют 34,6% респондентов, полностью доверяют 9,6% жителей Украины. Как отмечается, Гриценко скорее доверяют 37,1% опрошенных, полностью доверяют 7,4% респондентов. Ранее опрос показал лидерство партии «Слуга народа» в парламентском рейтинге. Согласно опубликованным данным, партию «Слуга народа» готовы поддержать 43,2% респондентов среди тех, кто определился и будет голосовать, в поддержку «Оппозиционной платформы — За жизнь» свои голоса готовы отдать 12% опрошенных, «Батькивщины» — 9,4%, «Голоса» — 8,3%.