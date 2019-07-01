Опрос показал лидерство партии «Слуга народа» в парламентском рейтинге

Если бы парламентские выборы на Украине проходили в ближайшее воскресенье, то в Раду прошли бы пять партий, в том числе занявшая первое место в рейтинге партия «Слуга народа».

Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на итоги исследования, проведённого центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований им. А. Яременко.

Согласно опубликованным данным, партию «Слуга народа» готовы поддержать 43,2% респондентов среди тех, кто определился и будет голосовать, в поддержку «Оппозиционной платформы — За жизнь» свои голоса готовы отдать 12% опрошенных, «Батькивщины» — 9,4%, «Голоса» — 8,3%.

На пятом месте находится «Европейская солидарность», которая могла бы получить 8,2% голосов.

С учётом погрешности выборки, также имеют шансы преодолеть проходной барьер в 5% партия «Сила и честь» с поддержкой 4,1% голосов и «Гражданская позиция» — 3,9%.

Ранее проведённый опрос показал, что партия «Слуга народа» занимает лидирующую позицию среди остальных политсил на парламентских выборах.

Как заявлял лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко, он рассматривает «Оппозиционную платформу — За жизнь» и «Оппозиционный блок» как главных оппонентов на предстоящих выборах.