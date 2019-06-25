Порошенко назвал главных соперников своей партии на выборах в Раду

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Лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко рассматривает партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Оппозиционный блок» как главных оппонентов на выборах в Верховную раду.
Порошенко назвал главных соперников своей партии на выборах в Раду
  • РИА Новости

«Оппозиционная платформа Бойко — Медведчука и Оппозиционный блок Мураева — Вилкула становятся всё агрессивнее и наглее. Они наши главные оппоненты на этих выборах», — написал он Twitter.

Порошенко добавил, что намерен не допустить вхождение данных партий в парламентскую коалицию.

«Мы не дадим Оппозиционной платформе и Оппозиционному блоку возможности претендовать на участие в новой коалиции или в правительстве, где они надеются диктовать волю Москвы», — добавил политик.

Ранее опрос показал, что партия «Слуга народа» занимает лидирующую позицию среди остальных политсил на выборах в Верховную раду. Следом за ней идёт фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» с 12,1%. Третью позицию в опросе занимает «Батькивщина» (8,8%).

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