Опрос: партия «Слуга народа» всё ещё лидирует на выборах в Раду

Короткая ссылка
Украинская партия «Слуга народа» занимает лидирующую позицию среди остальных политсил на выборах в Верховную раду.
Опрос: партия «Слуга народа» всё ещё лидирует на выборах в Раду
  • Reuters

Как сообщает «СТРАНА.ua», таковы результаты опроса, который был проведён Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко и центром «Социальный мониторинг «Украина сегодня: вызовы и перспективы». 

Уточняется, что за партию президента Украины Владимира Зеленского готовы проголосовать 45,3% определившихся с выбором. Следом за ней идёт фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» с 12,1%.

Третью позицию в опросе занимает «Батькивщина» (8,8%), а замыкают пятёрку «Европейская солидарность» (8,4%) и «Голос» (6,8%).

Остальные политсилы, согласно исследованию, не преодолевают проходной барьер в 5%.

Опрос проводился с 13 по 19 июня. В нём приняли участие 3 тыс. респондентов старше 18 лет.

Ранее в ЦИК Украины отказали в регистрации на парламентские выборы Коммунистической партии Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить