ЦИК Украины отказалась регистрировать блогера Шария на выборы в Раду

Центральная избирательная комиссия Украины отказала видеоблогеру Анатолию Шарию в регистрации на выборы в Верховную раду. Об этом сообщает NewsOne со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

«Наличествующие у комиссии документы и материалы не дают оснований для установления факта его (Шария. — RT) проживания на Украине в течение последних пяти лет», — говорится в заявлении, сделанном по итогам заседания комиссии.

Уточняется, что за данное решение проголосовали 14 членов комиссии, ещё двое воздержались.

Ранее ЦИК Украины отказала в регистрации на выборы в Раду кандидатам от партии «Движение новых сил» экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Впоследствии сторонники партии устроили акцию протеста возле здания ЦИК в Киеве.