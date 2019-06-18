Партия Шария представила первую пятёрку кандидатов на выборах в Раду

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Украинская Партия Шария, об официальной регистрации которой ранее сообщил видеоблогер Анатолий Шарий, представила первую пятёрку своих членов на выборах в Верховную раду.
Партия Шария представила первую пятёрку кандидатов на выборах в Раду
  • Reuters

Об этом Шарий сообщил на своём канале Youtube.

Уточняется, что первым номером идёт сам блогер, под вторым номером числится видеоблогер и шеф-редактор официального портала журналиста — его жена Ольга Шарий.

Далее в списке, как говорится в видео медиаэксперта, значится журналист Антонина Белоглазова. Четвёртый — Павел Уллах, редактор сайта и личный помощник Шария. Под пятым номером указан продюсер, диджей Евгений Евтухов.

Ранее Шарий сообщил о регистрации своей партии, с которой намерен идти на досрочные выборы в парламент Украины.

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