Партия Шария представила первую пятёрку кандидатов на выборах в Раду

Украинская Партия Шария, об официальной регистрации которой ранее сообщил видеоблогер Анатолий Шарий, представила первую пятёрку своих членов на выборах в Верховную раду.

Об этом Шарий сообщил на своём канале Youtube.

Уточняется, что первым номером идёт сам блогер, под вторым номером числится видеоблогер и шеф-редактор официального портала журналиста — его жена Ольга Шарий.

Далее в списке, как говорится в видео медиаэксперта, значится журналист Антонина Белоглазова. Четвёртый — Павел Уллах, редактор сайта и личный помощник Шария. Под пятым номером указан продюсер, диджей Евгений Евтухов.

Ранее Шарий сообщил о регистрации своей партии, с которой намерен идти на досрочные выборы в парламент Украины.