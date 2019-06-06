Украинский блогер Шарий заявил о регистрации своей партии

Украинский видеоблогер Анатолий Шарий сообщил о регистрации своей партии, с которой намерен идти на досрочные выборы в парламент Украины.

Об этом сообщает информационный ресурс блогера Sharij.net.

По его словам, фракция уже зарегистрирована в Минюсте Украины, она будет называться Партия Шария.

Кроме того, он приглашает всех желающих помочь ему с созданием логотипов и слоганов новой партии, а также призывает к сотрудничеству тех, кто идёт на парламентские выборы по мажоритарной системе.

Информация о регистрации подтверждается и на сайте Минюста Украины. С соответствующими данными можно ознакомиться на портале при поиске по Единому государственному реестру предприятий и организаций Украины (ЕГРПОУ). ЕГРПОУ Партии Шария — 39644910.

Ранее Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала ещё 11 кандидатов в депутаты Верховной рады, всего по состоянию на 4 июня зарегистрированы 32 кандидата.