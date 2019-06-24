ЦИК Украины отказала в регистрации кандидатам от партии Саакашвили
«Комиссия отказала в регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, включённых в избирательный список политической партии «Рух новых сил» в общегосударственном многомандатном избирательном округе, и кандидатов, выдвинутых в одномандатных избирательных округах», — указывается в сообщении.
Отмечается, что решение было принято после рассмотрения ряда документов.
В ЦИК уточнили, что внеочередной партийный съезд «Рух новых сил», который утвердил избирательный список кандидатов, «состоялся в нарушение требований устава этой партии».
Ранее в ЦИК отказались регистрировать Компартию Украины на выборы в Раду.