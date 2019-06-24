ЦИК Украины отказала в регистрации кандидатам от партии Саакашвили

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Центральная избирательная комиссия Украины отказала в регистрации в депутаты кандидатам от партии «Рух новых сил» бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

«Комиссия отказала в регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, включённых в избирательный список политической партии «Рух новых сил» в общегосударственном многомандатном избирательном округе, и кандидатов, выдвинутых в одномандатных избирательных округах», — указывается в сообщении.

Отмечается, что решение было принято после рассмотрения ряда документов.

В ЦИК уточнили, что внеочередной партийный съезд «Рух новых сил», который утвердил избирательный список кандидатов, «состоялся в нарушение требований устава этой партии».

Ранее в ЦИК отказались регистрировать Компартию Украины на выборы в Раду.

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