Гройсман заявил о грязной политтехнологической игре на выборах в Раду

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в настоящий момент в информационном пространстве реализуется грязная политтехнологическая игра, связанная с выборами в Верховную раду.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

Как отметил Гройсман, данная политтехнологическая игра «заполонила СМИ и социальные сети».

«Её суть такова: «Не голосуйте за демократические партии, потому что они непроходимые, а голосуйте только за одну партию — Петра Порошенко». Это попытка заморочить людям голову и выдать совершенно другую реальность», — указал он.

По словам премьера, данная манипуляция заключается в том, что есть разные социологические исследования, которые по-разному определяют, какая из политсилы, участвующая в выборах, преодолевает 5% проходной барьер.

«Это решать не отдельным политическим деятелям, которые строят свою политическую кампанию на лжи, а украинским гражданам», — заключил политик, призвав правоохранительные органы дать оценку происходящему.

Ранее центр «Социальный мониторинг» и Украинский институт социальных исследований им. А. Яременко провели опрос, который показал, что по итогам парламентских выборов в Верховную раду проходят четыре партии.

Согласно данным исследования, в парламент попадают партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность» и «Батькивщина».

В начале июня президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН заявил, что от нового состава Верховной рады зависит возможность нормализации отношений Украины и России.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады.

23 мая данный указ вступил в силу. Выборы в Верховную раду должны состоятся 21 июля.