Гройсман заявил о грязной политтехнологической игре на выборах в Раду
- Reuters
Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.
Как отметил Гройсман, данная политтехнологическая игра «заполонила СМИ и социальные сети».
«Её суть такова: «Не голосуйте за демократические партии, потому что они непроходимые, а голосуйте только за одну партию — Петра Порошенко». Это попытка заморочить людям голову и выдать совершенно другую реальность», — указал он.
По словам премьера, данная манипуляция заключается в том, что есть разные социологические исследования, которые по-разному определяют, какая из политсилы, участвующая в выборах, преодолевает 5% проходной барьер.
«Это решать не отдельным политическим деятелям, которые строят свою политическую кампанию на лжи, а украинским гражданам», — заключил политик, призвав правоохранительные органы дать оценку происходящему.
Ранее центр «Социальный мониторинг» и Украинский институт социальных исследований им. А. Яременко провели опрос, который показал, что по итогам парламентских выборов в Верховную раду проходят четыре партии.
Согласно данным исследования, в парламент попадают партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность» и «Батькивщина».
В начале июня президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН заявил, что от нового состава Верховной рады зависит возможность нормализации отношений Украины и России.
21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады.
23 мая данный указ вступил в силу. Выборы в Верховную раду должны состоятся 21 июля.