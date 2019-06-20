Представитель Зеленского назвал дату выборов в Раду

Представитель украинского президента в Конституционном суде Фёдор Вениславский, комментируя решение Конституционного суда Украины, заявил, что внеочередные выборы в Верховную раду пройдут 21 июля, как и предполагалось.

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Об этом информирует пресс-служба президента Украины. По словам Вениславского, в ходе подготовки указа Зеленского о досрочном прекращении полномочий Рады юридическая чистота всех положений была выверена максимально тщательно. Он добавил, что Конституционный суд своим решением признать законным указ «лишь подтвердил обоснованность юридической позиции» команды Зеленского. «Таким образом, подчеркнул Фёдор Вениславский, внеочередные выборы в Верховную раду состоятся 21 июля, как и написано в указе президента», — говорится в сообщении. Ранее Конституционный суд Украины признал конституционным указ Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении досрочных парламентских выборов. Бывший президент Украины Леонид Кравчук в беседе с ФАН прокомментировал решение Зеленского распустить парламент.