КС Украины подтвердил законность указа Зеленского о роспуске Рады

Конституционный суд Украины признал конституционным указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении досрочных выборов 21 июля.

Об этом информирует пресс-служба суда.

«Конституционный суд Украины признал соответствующим Конституции Украины указ президента «О досрочном прекращении полномочий Верховной рады и назначении внеочередных выборов», — говорится в сообщении.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на источник сообщили о соответствующем решении Конституционного суда.

Зеленский обвинял КС в затягивании вынесения решения относительно конституционности его указа о роспуске Рады.

Бывший украинский президент Леонид Кравчук в беседе с ФАН прокомментировал решение Зеленского распустить парламент.