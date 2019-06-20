КС Украины подтвердил законность указа Зеленского о роспуске Рады

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Конституционный суд Украины признал конституционным указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении досрочных выборов 21 июля.
КС Украины подтвердил законность указа Зеленского о роспуске Рады
  • Reuters

Об этом информирует пресс-служба суда.

«Конституционный суд Украины признал соответствующим Конституции Украины указ президента «О досрочном прекращении полномочий Верховной рады и назначении внеочередных выборов», — говорится в сообщении.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на источник сообщили о соответствующем решении Конституционного суда.

Зеленский обвинял КС в затягивании вынесения решения относительно конституционности его указа о роспуске Рады.

Бывший украинский президент Леонид Кравчук в беседе с ФАН прокомментировал решение Зеленского распустить парламент.

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