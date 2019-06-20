СМИ: Суд признал конституционным указ Зеленского о роспуске Рады

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Конституционный суд Украины признал конституционным указ украинского президента о роспуске Верховной рады. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источник в суде.
СМИ: Суд признал конституционным указ Зеленского о роспуске Рады
  • © РИА Новости

Отмечается, что соответствующее решение было утверждено во время закрытого заседания Большой палаты Конституционного суда. 

«Суд признал конституционным указ президента о роспуске парламента», — заявил источник.

Ранее Зеленский заявил, что Конституционный суд страны затягивает вынесение решения относительно конституционности его указа.

Бывший украинский президент Леонид Кравчук в беседе с ФАН прокомментировал решение Зеленского распустить парламент.

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