СМИ: Суд признал конституционным указ Зеленского о роспуске Рады
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Отмечается, что соответствующее решение было утверждено во время закрытого заседания Большой палаты Конституционного суда.
«Суд признал конституционным указ президента о роспуске парламента», — заявил источник.
Ранее Зеленский заявил, что Конституционный суд страны затягивает вынесение решения относительно конституционности его указа.
Бывший украинский президент Леонид Кравчук в беседе с ФАН прокомментировал решение Зеленского распустить парламент.