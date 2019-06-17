Зеленский заявил о затягивании КС решения об указе о роспуске Рады

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Конституционный суд страны затягивает с вынесением решения относительно конституционности его указа о роспуске Верховной рады.

Об этом сообщает радио «Новое время».

«Они и так затягивают, мне кажется. Главное, что я не хочу влиять на украинский суд», — сказал Зеленский.

Журналістка НВ Крістіна Бердинських запитала Володимира Зеленського про його зустріч з лідером ВО Батьківщина Юлією Тимошенко. pic.twitter.com/yskLt35U8X — Новое Время (@tweetsNV) 17 июня 2019 г.

Также глава Украины добавил, что «распустил Раду и по закону, и по запросу общества».

Вместе с этим Зеленский не стал отвечать на вопрос, будет ли он выполнять решение, если суд признает указ неконституционным.

Ранее Конституционный суд Украины потребовал представить доказательства отсутствия коалиции в Верховной раде в течение более чем 30 дней, на основании чего президент страны Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента.

11 июня представитель президента Украины в Конституционном суде Фёдор Вениславский заявил, что КС должен принять решение по законности роспуска Рады не позднее 29 июня 2019 года.