Зеленский заявил о затягивании КС решения об указе о роспуске Рады

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Конституционный суд страны затягивает с вынесением решения относительно конституционности его указа о роспуске Верховной рады.
Зеленский заявил о затягивании КС решения об указе о роспуске Рады
  • ©Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает радио «Новое время».

«Они и так затягивают, мне кажется. Главное, что я не хочу влиять на украинский суд», — сказал Зеленский.

Также глава Украины добавил, что «распустил Раду и по закону, и по запросу общества». 

Вместе с этим Зеленский не стал отвечать на вопрос, будет ли он выполнять решение, если суд признает указ неконституционным.

Ранее Конституционный суд Украины потребовал представить доказательства отсутствия коалиции в Верховной раде в течение более чем 30 дней, на основании чего президент страны Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента. 

11 июня представитель президента Украины в Конституционном суде Фёдор Вениславский заявил, что КС должен принять решение по законности роспуска Рады не позднее 29 июня 2019 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
Иван и серый волк
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить