В штабе Зеленского ожидают скорого решения КС по указу о роспуске Рады
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Он напомнил, что закон о КС Украины «даёт на принятие решения по этому вопросу месяц», передаёт Интерфакс-Украина.
«То есть можем прогнозировать, что не позднее 29 июня 2019 года должно быть решение суда, но мы ожидаем его быстрее, мы не заинтересованы в затягивании процесса каким-то образом», — сказал он.
Как отметил Вениславский, он не может прогнозировать ситуации, при которых указ главы государства будет признан неконституционным.
«Мы не допускаем возможности признания указа неконституционным», — добавил он.
По его словам, оснований для признания неконституционным указа о досрочном прекращении полномочий парламента нет.
Ранее Зеленский, обращаясь к судьям КС, отметил, что «общество очень внимательно следит за этим делом». Он выразил надежду на справедливое решение.
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в беседе с ФАН прокомментировал решение Зеленского распустить Верховную раду.