В штабе Зеленского ожидают скорого решения КС по указу о роспуске Рады

Представитель президента Украины в Конституционном суде Фёдор Вениславский рассчитывает, что решение КС по указу Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной рады будет принято раньше, чем через месяц.

Он напомнил, что закон о КС Украины «даёт на принятие решения по этому вопросу месяц», передаёт Интерфакс-Украина.

«То есть можем прогнозировать, что не позднее 29 июня 2019 года должно быть решение суда, но мы ожидаем его быстрее, мы не заинтересованы в затягивании процесса каким-то образом», — сказал он.

Как отметил Вениславский, он не может прогнозировать ситуации, при которых указ главы государства будет признан неконституционным.

«Мы не допускаем возможности признания указа неконституционным», — добавил он.

По его словам, оснований для признания неконституционным указа о досрочном прекращении полномочий парламента нет.

Ранее Зеленский, обращаясь к судьям КС, отметил, что «общество очень внимательно следит за этим делом». Он выразил надежду на справедливое решение.

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в беседе с ФАН прокомментировал решение Зеленского распустить Верховную раду.