Зеленский обратился к Конституционному суду по вопросу роспуска Рады

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к судьям Конституционного суда, где рассматривается вопрос о законности указа о роспуске Верховной рады и проведении досрочных парламентских выборов.

Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Сейчас общество очень внимательно следит за этим делом. Вы точно все об этом знаете и, думаю, примете справедливое решение, за которое нам всем не будет стыдно перед своим народом», — сказал Зеленский.

После этого он заявил, что покидает зал, чтобы никто потом не сказал, что его присутствие «имело влияние на судей и решение было принято под давлением».

Представитель Верховной рады в КС Анатолий Селиванов не исключил, что решение по иску о конституционности роспуска парламента не будет принято в ходе заседания 11 июня.

«Нет. Сегодня не будет (решения. — RT)», — цитируют его «Украинские новости».

Селиванов отметил, что он будет представлять позицию всей Верховной рады.

Сообщалось, что в киевскую полицию поступило сообщение о минировании Конституционного суда Украины.

Ранее министр юстиции Украины Павел Петренко прокомментировал возможность признания указа украинского президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады неконституционным. По его словам, сложно предсказать, к чему это приведёт, так как в правовой культуре Украины ещё не было такого, чтобы указ о назначении выборов был признан неконституционным.

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в беседе с ФАН прокомментировал решение Зеленского распустить Верховную раду.