Минюст Украины оценил возможность отмены указа о роспуске Рады

Министр юстиции Украины Павел Петренко прокомментировал возможность признания указа украинского президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады неконституционным.

Как он заявил телеканалу «НАШ.Макси-ТВ», сложно предсказать, к чему это приведёт, так как в правовой культуре Украины ещё не было такого, чтобы указ о назначении выборов был признан неконституционным.

По словам Петренко, Конституционный суд Украины (КСУ) в случае принятия соответствующего решения должен будет указать, как выполнять его.

«Это будет серьёзное событие, если она состоится, в юридической сфере. Скорее всего, КСУ укажет, как его (решение. — RT) выполнять. Избирательный процесс будет прекращён с соответствующими последствиями. Но это лишь предположение, так как только КСУ поставит точку в этом вопросе», — сказал министр.

Ранее сообщалось, что указ президента Украины о роспуске Верховной рады вступил в силу.

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в беседе с ФАН прокомментировал решение Зеленского распустить Верховную раду.