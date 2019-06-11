КС Украины потребовал доказательств отсутствия коалиции в Раде

Конституционный суд Украины требует представить доказательства отсутствия коалиции в Верховной раде в течение более 30 дней, на основании чего президент страны Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента.

Об этом заявил судья Игорь Слиденко во время заседания суда о законности указа о роспуске Рады и проведении внеочередных парламентских выборов.

«Есть или нет коалиции в парламенте... об этом может сказать, пожалуй, только Конституционный суд на основании целевого и системного толкования ряда норм конституции, так как в самой конституции существуют правовые пробелы», — цитирует его УНН.

Он также отметил, что сам факт отсутствия коалиции в парламенте ещё требуется доказать, так как это не общеизвестно.

Кроме того, судьи заявили об отсутствии официальных актуальных данных о составе коалиции в Раде.

Так, в суд не предоставили данные о выходе из коалиции партий «Самопомощи», Радикальной партии Олега Ляшко и «Батькивщины».

Ранее представитель президента Украины в Конституционном суде Фёдор Вениславский заявил, что КС должен принять решение по законности роспуска Рады не позднее 29 июня 2019 года.

Зеленский призвал КС принять справедливое решение, за которое «не будет стыдно» перед народом.