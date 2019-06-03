Тимошенко обвинила КС в попытке сорвать выборы в Раду

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Конституционный суд Украины планирует сорвать проведение внеочередных парламентских выборов в стране. Такое мнение выразила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
Тимошенко обвинила КС в попытке сорвать выборы в Раду
  • Reuters

«Конституционный суд планирует стать соучастником в том, чтобы сорвать досрочные выборы в парламент», — цитирует её Интерфакс-Украина.

Тимошенко добавила, что через Конституционный суд, который частично был сформирован ещё во времена экс-президента Украины Виктора Януковича, «всё это болото в парламенте» пытается пролонгировать свою жизнь до осени.

Досрочные парламентские выборы на Украине запланированы на 21 июля.

23 мая указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Рады и назначении досрочных выборов вступил в силу. Со своей стороны спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что документ противоречит законодательству и может привести страну к конституционному кризису. 

В конце мая парламентариям удалось обжаловать в Конституционном суде указ лидера Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента. 

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