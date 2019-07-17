Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят четыре партии
- РИА Новости
Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на результаты исследования.
Уточняется, что в парламент попадают «Слуга народа» (42,5%), «Оппозиционная платформа — За жизнь» (15,1%), «Европейская солидарность» (8,1%) и «Батькивщина» (7,6%). Остальные партии не преодолевают 5%-ный барьер.
Вместе с этим в исследовании указывается, что шансы на попадание в Верховную раду есть у политсилы «Голос», за которую готовы проголосовать 4,8%, у фракции «Гражданская позиция» (4,8%) и у партии «Сила и честь» (4,6%).
Опрос проводился методом личного интервью по месту жительства респондентов с 3 по 10 июля 2019 года. Всего были опрошены 3022 человека.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что его партия «Слуга народа» одержит победу на предстоящих выборах в Верховную раду.
В начале июня президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН заявил, что от нового состава Верховной рады зависит возможность нормализации отношений Украины и России.