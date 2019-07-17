Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят четыре партии

Центр «Социальный мониторинг» и Украинский институт социальных исследований им. А. Яременко провели опрос, который показал, что по итогам парламентских выборов в Верховную раду проходят четыре партии.

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на результаты исследования.

Уточняется, что в парламент попадают «Слуга народа» (42,5%), «Оппозиционная платформа — За жизнь» (15,1%), «Европейская солидарность» (8,1%) и «Батькивщина» (7,6%). Остальные партии не преодолевают 5%-ный барьер.

Вместе с этим в исследовании указывается, что шансы на попадание в Верховную раду есть у политсилы «Голос», за которую готовы проголосовать 4,8%, у фракции «Гражданская позиция» (4,8%) и у партии «Сила и честь» (4,6%).

Опрос проводился методом личного интервью по месту жительства респондентов с 3 по 10 июля 2019 года. Всего были опрошены 3022 человека.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что его партия «Слуга народа» одержит победу на предстоящих выборах в Верховную раду.

В начале июня президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН заявил, что от нового состава Верховной рады зависит возможность нормализации отношений Украины и России.